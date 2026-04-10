Las posibles alineaciones titulares del partido Tigres UANL vs Chivas

Este fin de semana tendremos uno de los mejores enfrentamientos en la correspondiente Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El sábado 11 de abril a las 19:00 horas (EE. U.U.), 17:00 horas (MX) desde el Estadio Universitario entre el Club Tigres UANL y el Club Deportivo Guadalajara.

Por lo tanto, te compartimos la posible alineación del conjunto de Nuevo León para recibir al Rebaño Sagrado en casa.

La posible alineación de Tigres UANL vs Chivas para la Jornada 14 de la Liga MX

Diego Lainez no estará disponible por acumulación de cinco tarjetas amarillas | Jam Media/GettyImages

PO: Nahuel Guzmán - El histórico guardameta argentino sigue siendo el portero titular y es un inamovible en el once inicial.

LD: Jesús Garza - El lateral derecho mexicano de 25 años surgió de la cantera de Tigres y se adueñó completamente de la banda izquierda

DFC: Joaquim - El zaguero brasileño se ha adueñado de la central del equipo desde su arribó al club y solo se ha perdido un partido en el torneo.

DFC: Jesús Angulo - Es un versátil defensor central, con buen ida y vuelta, suele hacer centros precisos y arriesgar el físico, cuenta con mucha experiencia en el fútbol mexicano y este fin de semana volvería al cuadro titular, luego de ausentarse el pasado fin de semana.

LI: Vladimir Loroña - El experimentado mexicano ha comenzado a ganarse la confianza del cuerpo técnico, cuenta buen recorrido en el fútbol mexicano y se ido adueñando de la banda izquierda.

MC: Rómulo Zwarg - El pivote brasileño empezó a dejar la zona central en defensa y fue asumiendo un rol más de mediocentro defensivo siendo parte de 10 juegos de 13 en el presente certamen.

MC: Fernando Gorriarán - El mediocampista charrúa es uno de los referentes y fijos del equipo, cuando no está disponible se nota considerablemente su ausencia en la zona baja del mediocampo.

MD: Juan Brunetta - El mediocampista charrúa tiene características ofensivas. En los felinos se ha consolidado como una opción fundamental en el ataque y ante la ausencia de Diego Lainez podría tomar su lugar.

MCO: Ángel Correa - El atacante argentino es un tremendo jugador, suele jugar como enganche o centro delantero, con la condicionante de la ausencia de Diego Lainez podría ser MCO para que el Búfalo sea el centro delantero.

MI: Ozziel Herrera - Este puesto se lo suelen competir el mexicano u Marcelo Flores, el jugador nacional viene de ser titular y podría repetir siendo un jugador desequilibrando con velocidad por la banda.

DC: Rodrigo Aguirre - El Búfalo tiene amplia experiencia en el balompié azteca y está tratando de adaptarse al cuadro felino en cada oportunidad que tiene este fin de semana podría tener un chance más de mostrarse.

Así se vería la formación de Tigres UANL (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Jesús Angulo, Vladimir Loroña.

Centrocampistas: Rómulo Zwarg, Fernando Gorriarán; Juan Brunetta, Ángel Correa, Ozziel Herrera.

Delanteros: Rodrigo Aguirre.

La posible alineación de Chivas vs Tigres UANL para la Jornada 14 de la Liga MX

Armando González es el líder goleador del torneo y va por su segundo título de goleo individual | Jam Media/GettyImages

PO: Raúl Rangel - Es un portero seguro, con grandes reflejos y muy buenas salidas, tiene juego con los pies y suele hacer atajadas clave bajo presión. En el equipo se ha consolidado como titular indiscutible y se perfila para ser el titular en la selección mexicana en el Mundial 2026.

DFC: Daniel Aguirre - El central mexicano ha disputado 12 de los 13 juegos que van del certamen, es un elemento con buena recuperación y distribución.

DFC: Diego Campillo - El defensa de 24 años puede jugar como central, líbero, lateral o incluso en contención. Ha destacado por su solidez, buena salida de balón, lectura de juego y personalidad.

DFC: José Castillo - Es un central joven que ha sido titular en los 13 juegos del torneo, suele ser sólido, fuerte en marca y anticiparse en las jugadas.

MD: Richard Ledezma - El polifuncional mediocampista se hizo de la titularidad, gracias a su técnica, visión de juego y llegada al área. Podría representar a la selección mexicana en el Mundial 2026.

MC: Fernando González - Conocido por su fuerza física, recuperación de balones, distribución y garra en la media cancha. Se hizo de la titularidad y es el capitán del equipo.

MC: Luis Romo - El experimentado mediocampista destaca por su entrega, a pesar de tener un físico corpulento se la juega en cada jugada.

MI: Bryan González - Es un versátil defensor, rápido y con buen centro. Puede cubrir todo el sector izquierdo del campo.

MCO: Roberto Alvarado - El 'Piojo' es uno de los líderes del equipo. Es rápido, veloz y regateador con gran visión y gol. Sacrificio defensivo, recupera balones y genera ocasiones.

MCO: Efraín Álvarez - Es otro de los jugadores clave del equipo en la zona ofensiva, es un jugador técnico y habilidoso, gran regate en espacios reducidos.

DC: Armando González - "La Hormiga" se ha ganado el puesto titular del ataque rojiblanco gracias a su olfato goleador y dinamismo en la ofensiva. Muchos habrán pensado que lo hecho en el primer certamen fue pura suerte, pero nuevamente ha demostrado su olfato goleador.

Así se vería la formación titular de Chivas (3-4-2-1)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo.

Centrocampistas: Richard Ledezma, Fernando González, Luis Romo, Bryan González; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez.

Delantero: Armando González.

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