Alivio total en el Barcelona tras descartarse la lesión de Pedri

Luego de encender las alarmas en el cuerpo técnico durante la derrota ante el Atlético de Madrid, se confirmó que Pedri no presenta ninguna lesión muscular y estará disponible para los próximos compromisos del Barcelona en LaLiga y en la Champions League.

🚨 Pedri will be available against Atlético on Tuesday following staff assessment, @JijantesFC reports. pic.twitter.com/qGmL8KCY5K — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 9, 2026

Sustitución por precaución

El mediocampista fue reemplazado en el entretiempo del partido en el Spotify Camp Nou tras manifestar molestias en los isquiotibiales; la decisión de Hansi Flick de relegarlo del juego respondió a la intención de evitar cualquier riesgo, teniendo en cuenta los antecedentes físicos del jugador.

Más allá del golpe anímico que significó la derrota por 2-0, la posible baja de Pedri generó aún más preocupación de cara a la revancha del próximo martes en el Metropolitano.

Sin embargo, horas después, el parte oficial aseguró que el volante no solo no sufrió una lesión, sino que ni siquiera fue necesario someterlo a estudios físicos para evaluar un posible diagnóstico. El cuerpo médico aprobó directamente su proceso de recuperación y confirmó que las molestias no disponían de gravedad.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Pedro Salado/GettyImages

Durante la jornada posterior al partido, el futbolista realizó trabajos regenerativos y quedó a disposición del entrenador para el calendario inmediato de la temporada; este fin de semana el equipo enfrentará al RCD Espanyol por LaLiga, aunque no se descarta que Pedri tenga minutos limitados o incluso descanse durante la jornada.

La prioridad está puesta en la vuelta frente al Atlético, donde el conjunto azulgrana buscará revertir la serie y avanzar de ronda en la Champions League. En ese contexto, la presencia del mediocampista resulta fundamental dentro del esquema táctico de Flick.

Con ventaja en el torneo local -puntero con siete puntos por encima de su escolta, el Real Madrid-, el Barça puede permitirse dosificar cargas. La decisión final dependerá también de otros resultados del fin de semana, pero todo indica que el plan es llegar con Pedri en óptimas condiciones al cruce decisivo de cuartos de final.

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