¿Allan Saint-Maximin jugará el Mundial 2026 con Haití?

Allan Saint-Maximin, futbolista del Club América, ha puesto fin a las versiones que lo vinculaban con la Selección de Haití para la Copa del Mundo 2026. Aunque el conjunto caribeño le extendió una invitación, el atacante respondió de manera inmediata y contundente.

El extremo utilizó sus redes sociales para felicitar al país por su histórica clasificación. “Quiero felicitar al pueblo haitiano y a la selección nacional por esta clasificación histórica. Es un momento importante y estoy sinceramente contento por Haití”, escribió en su mensaje.

Je tiens à féliciter le peuple haïtien 🇭🇹 et la sélection nationale pour cette qualification historique 🙌🏾

C’est un moment important et je suis sincèrement content pour Haïti.



Je vois que certains ont fait des rapprochements, sûrement parce que je suis Guadeloupéen et Guyanais.… https://t.co/ShgiJoBcqA — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) November 24, 2025

Saint-Maximin también aclaró que, aunque algunos hicieron conexiones por su origen guadalupense y guyanés, nunca existió un acercamiento real. “Para ser claro, no hay ningún tipo de gestión ni proyecto relacionado con la selección haitiana”, señaló, apagando cualquier rumor.

Su argumento para rechazar la posibilidad fue firme y respetuoso hacia los futbolistas que lograron el boleto mundialista. “Respeto total a los jugadores haitianos que ganaron su lugar para este Mundial. Lucharon por esta clasificación y es importante no asociarlos a rumores”, expresó, subrayando que no sería justo sumarse sin haber sido parte de ese esfuerzo.

Los Angeles Galaxy v America | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

El jugador confirmó así que no integrará al equipo de Haití en 2026. Si bien valora al país y celebra su logro, no tomará un lugar que, en sus palabras, pertenece a quienes trabajaron por él desde el inicio del proceso.

Además, reveló su verdadera aspiración deportiva: representar algún día a la selección de Francia. Aunque reconoce que es un sueño lejano, su deseo sigue siendo vestir la camiseta de los Bleus, a quienes ya representó en categorías juveniles.

Saint-Maximin concluyó enviando un mensaje de apoyo a la selección haitiana rumbo al Mundial: “Fuerza para ellos en la Copa del Mundo”.

Su postura ha sido ampliamente valorada por su claridad, honestidad y respeto. A falta de seis meses para la gran cita, Haití deberá seguir construyendo su proyecto sin la estrella del América, mientras Saint-Maximin continúa enfocado en su carrera y en su sueño de vestir la camiseta francesa.