Alonso Aceves da la cara ante el complejo presente de Monterrey

El semestre de Monterrey está siendo un total dolor de cabeza. Por la profundidad de su plantilla, los del norte del país tendrían que ser candidatos a ganar tanto la CONCACAF Liga de Campeones como la Liga MX. No es el caso.

Hoy Monterrey ya está fuera de la competición internacional. Dentro de la Liga MX, está lejos de los puestos de liguilla. Pese a ello, dentro del plantel no dan por perdido el semestre aún, así lo confirma el defensor mexicano Alonso Aceves.

¡NO SE VEN FUERA DE LA FIESTA GRANDE!



A pesar del mal momento que vive el Monterrey, los jugadores se mantienen positivos respecto a alcanzar un lugar en la liguilla del Clausura 2026https://t.co/TamHdbXvuA pic.twitter.com/OggFlY86GA — MedioTiempo (@mediotiempo) April 8, 2026

No pasa por nuestra cabeza no clasificar. No se habla de 'a ver si pasamos'; hay que lograr el objetivo. Mientras haya posibilidad, debemos seguir enfocados, ser positivos y buscar nuestra mejor versión partido a partido. Alonso Aceves

El jugador que fue firmado el pasado mercado de invierno, sabe que no ha estado en lo individual a la altura del reto.

Me gustaría que mi rendimiento se reflejara mejor. Siento que no ha sido suficiente, es la realidad. A veces ves los números y sabes que no basta. Hay que trabajar más, analizarse y corregir errores para mejorar. Alonso Aceves

Monterrey v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Sobre las constantes pruebas de molestia de parte de la afición, Aceves las entiende y las comparte.

Es entendible. Sorprendería que la gente no se quejara. Es parte de esto y está totalmente justificado. No se han dado las cosas como deberían y, dentro del equipo, cada quien sabe en qué está fallando. Hay que trabajar en lo personal para poder rendir mejor como grupo. Alonso Aceves

El mexicano cerró su discurso afirmando que ni siquiera la fortuna ha estado de su lado.

Va a sonar mal, pero a veces la suerte influye. No te quedan los rebotes y te frustras. A veces no entiendes cómo todo le favorece al rival. Son factores que parecen no depender de uno, pero los sientes en contra. Lo único que queda es ser fuertes mentalmente. Alonso Aceves

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