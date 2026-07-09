Altas y bajas de las Chivas rumbo al Apertura 2026: calificación de sus mejores movimientos

Las Chivas Rayadas del Guadalajara se siguen preparando para llegar de la mejor forma posible al Torneo Apertura 2026, de la Liga MX, apuntando totalmente hacia el título después de haber llegado hasta las semifinales del Clausura 2026.



Por ahora, el conjunto tapatío ha disputado un solo duelo de preparación contra Correcaminos de la Liga de Expansión en el Estadio Marte R. Gómez, el cual culminó sin anotaciones y sirvió para darle minutos a los nuevos fichajes: Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.



Asimismo, se tiene presupuestado otro amistoso ante Leones Negros, el cual tuvo que aplazarse, pues originalmente sería este viernes 10 de julo en el Estadio Tepatitlán, pero ahora será el sábado 11 de julio en las instalaciones de Verde Valle, lo que será su último compromiso previo a su debut contra los Diablos Rojos del Toluca, el sábado 18 de julio en el Estadio Akron.



Y ahora, es hora de analizar las altas y bajas que el Rebaño Sagrado tiene para este certamen.

ALTAS

Kevin Castañeda

Posición: Mediocentro ofensivo/Mediocentro

Calificación: 10

Sin duda alguna el fichaje del mediocampista fue un gran acierto para la directiva rojiblanca, sobre todo si se toma en cuenta que también era acechado por el odiado rival América. Formado en la cantera del Toluca, debutó el 22 de julio del 2018 en la Liga MX, después fue transferido en el 2022 con los Xolos de Tijuana, donde logró crecer futbolísticamente. Dentro del plantel tapatío, hay pocos hombres que puedan orquestar en el mediocampo, a excepción de Santi Sandoval, que aún es muy joven, y Brian Gutiérrez, que tiene un papel como suplente. Al ser un pedido exprés del técnico argentino Gabriel Milito se tienen altas expectativas en su persona, esperando que pueda conseguir grandes asociaciones con el resto de sus compañeros y se mantenga en un nivel regular, incluso, ¿por qué no?, elevarlo aún más, ya que le queda por delante un gran futuro.

62' Kevin Castañeda había marcado el primero y el silbante lo anula por posición adelantada. 🫨 pic.twitter.com/eBKtfcOSbf — CHIVAS (@Chivas) July 4, 2026

Jordan Carrillo

Posición: Extremo izquierdo/Mediocentro ofensivo

Calificación: 9

Su debut con la casaca rojiblanca no fue el mejor, ya que fue expulsado contra la UAT. Sin embargo, se espera muestre una mejor cara en el Apertura 2026. Tal como Castañeda, se debe felicitar a la directiva por haber logrado su transferencia, ya que tuvo una fantástica Liguilla con los Pumas y anteriormente, su desempeño en la fase regular también fue notoria, siendo el hombre pensante de los universitarios en el centro del campo, aparte se le ganó la partida a la UNAM, que quería extender el préstamo desde Santos Laguna, sin dejar de lado al América, que siempre busca quitarle piezas nacionales a los tapatíos sabiendo que su filosofía no les permite jugar con foráneos. Si bien su rol natural es como extremo izquierdo, elevó su valía jugando por detrás de los atacantes, algo que también le vendría bien al Rebaño para alimentar de balones a Armando González y el resto de los ‘9’, así como a los mediapuntas. Su juventud juega de su lado, además, cuenta con las características que le gustan al técnico argentino, habilidoso con la pelota, versátil y plurifuncional, aunque la gran desventaja es que en el planteamiento del estratega no existen prácticamente los extremos, pero sin duda sabrá adaptarse a las necesidades. La competencia la tendrá precisamente con Santi Sandoval, Hugo Camberos, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado, incluso con el mismo Kevin Castañeda, tomando en cuenta las tres posiciones que puede manejar.

Luis Gabriel Rey

Posición: Defensa central/Lateral derecho

Calificación: 9

Difícilmente podrá ver acción porque la central del Rebaño está bien custodiada por Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre, Luis Romo y hasta Bryan González, sin embargo, se aplaude la decisión de tomarlo en cuenta, ya que puede ser un relevo de lujo cuando aparezca alguna sanción o lesión, tal como ocurrió con Aguirre en la Liguilla. Sumado a ello, puede desarrollarse como lateral derecho, lo que daría mayores opciones al timonel, aunque en esa zona Richard Ledezma es inamovible, mientras su relevo, Miguel Gómez, cumple cuando se le requiere. Si eso no es suficiente, el canterano también puede apoyar como contención, donde se encuentra Rubén González. El zaguero fue enviado el último año con el Puebla porque había exceso de jugadores en la zona. Con La Franja fue titular normalmente y convenció a la directiva, que buscaba alargar su cesión, pero en el redil no se hicieron los ciegos con su rendimiento y decidieron darle una chance. Del mismo modo, la selección mexicana notó su crecimiento y lo incluyó como sparring del equipo previo al Mundial.

Hay ilusión con el regreso de Luis Rey a Chivas. 🇫🇷



Es un defensa que lleva tiempo demostrando calidad en la cantera rojiblanca y muchos creemos que con Gabriel Milito puede explotar todavía más, porque es un técnico que sabe darle confianza y potenciar jugadores. pic.twitter.com/eU8UPNUWAF — PasionChiivas (@ChivasNotii) May 28, 2026

BAJAS

Yael Padilla

Posición: Extremo izquierdo/Mediocentro ofensivo

Calificación: 9

Si el cuerpo técnico le daba pocas oportunidades y aparte sirvió para el arribo de Kevin Castañeda, entonces está bien valorada su partida, aun cuando se le consideraba una joya a futuro. En la era del serbio Veljko Paunovic brilló con un par de anotaciones, pero después se fue rezagando poco a poco sin que pudiera dar el estirón. Tal como otros, el canterano veía pocas chances con Milito por ser un extremo, por eso lo mejor fue que tuviera un cambio de aires, esperando que en Tijuana pueda encontrar la brújula y tal vez en algún futuro, regresar al club que lo formó.

Erick Gutiérrez

Posición: Mediocentro/Pivote

Calificación: 9

En el último año fue borrado por el cuerpo técnico porque pensaban que no tenía los suficientes argumentos para ser parte de la plantilla. A muchos aficionados les dolió eso, pero muchos otros aplaudieron la decisión, ya que su aporte era nulo, no era El Guti de años atrás. El tiempo le dio la razón al timonel porque El Oso González y Omar Govea hicieron olvidar totalmente al canterano tuzo, que por más que pidió una nueva oportunidad no se le dio. Sumado a ello, pareciera que aún tiene complejos de estrella, ya que hizo a un lado la propuesta de Santos Laguna que estaba más que cerrada para llegar a un club de mayor nivel en la actualidad como el Toluca.

Agradecemos tu entrega y te deseamos éxito en lo que venga. pic.twitter.com/IFhpS15Q03 — CHIVAS (@Chivas) June 29, 2026

Víctor Guzmán

Posición: Mediocentro ofensivo

Calificación: 10

Ni siquiera hubo pláticas para una renovación ni nada por el estilo porque su historia con Chivas llegó a su fin desde hace un tiempo. Fiel a su persona, El Pocho despotricó contra la institución por haberlo hecho a un lado cuando lo mandó al Pachuca, pero tampoco hay muchos argumentos para defenderlo. Salvo el torneo donde el Guadalajara perdió la gran final contra Tigres en el Clausura 2023, después de eso vino el declive del canterano, que no volvió a rendir. Lesiones, mal desempeño, más declaraciones que fútbol y más temas ocasionaron su partida, además los aficionados rojiblancos se quedaron esperando que el América fuera quien se las pagara tras las derrotas que vivió ante otras escuadras. Ahora sólo falta ver si con Toluca recupera su nivel.

'Pocho' Guzmán | Sergio Mejia/GettyImages

Diego Ochoa

Posición: Defensa central/Pivote

Calificación: 5

Al estar valorado como una promesa, es poco entendible que Chivas lo volviera a ceder a otro equipo. El zaguero fue capitán de la selección mexicana sub-20 en el Mundial de la categoría del 2025, aparte fue de los más destacados, tanto que hasta se habló de scouts que lo estaban siguiendo de cerca para pensar si debían ficharlo en el futuro. No obstante, fue mandado a préstamo con Juárez, siendo muy poco valorado, ya que solamente le dieron minutos en siete compromisos, aparte de cuatro con la sub-21. Al necesitar gente en la posición por las cantadas partidas de Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias y Leonardo Sepúlveda, se esperaba que le abrieran las puertas a su canterano, pero no, nuevamente fue enviado a otro club, ahora el Necaxa.

🚨🔐: #𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | La directiva del Necaxa ha llegado a un acuerdo con la gente de Chivas por los servicios de 𝗗𝗶𝗲𝗴𝗼 𝗢𝗰𝗵𝗼𝗮. El canterano rojiblanco se irá a préstamo por 𝟭 𝗔𝗡̃𝗢 + 𝗢𝗣𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗥𝗔.



🗞️ @CLMerlo🎖️ / @futboltuber🥇 pic.twitter.com/2TAi68VUn2 — Chivas Galaxy (@ChivasGalaxy) May 29, 2026

Por otro lado, tal como se ha mencionado, aún no se ha hecho oficial su baja, pero El Tiba Sepúlveda y Micky Tapias no causarían un bajón a la plantilla porque los dos fueron muy pocos utilizados al no convencer al Mariscal, mas porque no tienen gran control del esférico, algo que le agrada al estratega para sus defensores. Leo Sepúlveda reportó con la filial, el Tapatío, y quizá, pueda sumar minutos en la Liga de Expansión, tal como ha ocurrido con el arquero Eduardo ‘Dragón’ García, que era visto como el sucesor de Raúl 'Tala' Rangel bajo el arco, pero no es del total agrado del argentino. Finalmente, el mediocampista Fidel Barjas y el delantero Teun Wilke, quienes regresaron de sus respectivos préstamos con el San Luis y el Fortaleza CEIF de Colombia, tampoco están contemplados y se les buscaría un nuevo destino.