Altas y bajas del América rumbo al Apertura 2026: calificación de sus mejores movimientos

Estamos a días de que arranque el torneo de Apertura 2026, y las Águilas del América continúan a la espera de concretar fichajes a la altura de las exigencias propias de un club que nació para ganar, y que en las últimas temporadas parece haber perdido el brillo que le permitió lograr cosas increíbles, como el tricampeonato de la Liga MX.

Ahora, de la mano de Guillermo Almada, buscarán darle vuelta a la página a lo sufrido en estas dos últimas campañas y para lograrlo intentarán armar un equipo de primera línea. Lastimosamente, para sus aficionados, el presente no pinta nada bien.

ALTAS

Necaxa v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Emilio Lara

Posición: Lateral por derecha

Calificación: 7

Hasta el momento, la única incorporación que ha realizado el Club América de manera oficial es el regreso del lateral por derecha, Emilio Lara. Un jugador que en sus primeros partidos demostró gran carácter y personalidad, aunque, con el paso del tiempo, ese exceso de energía terminó por jugarle en contra, provocando incluso que saliera a préstamo.

En su regreso a Coapa, Emilio Lara intentará recuperar la confianza y el cariño de la fanaticada azulcrema, sabedor de que, si lo hace bien con el América, volverá a estar en el radar de la selección mexicana de fútbol en esta nueva era comandada por Rafael Márquez. No obstante, Lara está lejos de ser el futbolista que necesitan las Águilas para recuperar el protagonismo perdido.

BAJAS

SOCCER: MAR 10 CONCACAF Champions Cup - Philadelphia Union vs Club America | Icon Sportswire/GettyImages

Néstor Araujo

Posición: Defensa central

Calificación: 9

Su llegada al América generó grandes expectativas. Se hablaba, incluso, de que se había equivocado al dejar Europa para regresar al fútbol mexicano. Sin embargo, aunque ha formado parte de momentos inolvidables en la historia del conjunto capitalino, lo hizo siempre desde un segundo plano.

Nunca logró consolidarse como un referente en la zaga defensiva del América. De hecho, desde hace ya varios torneos los aficionados pedían su salida, y ahora que se ha hecho oficial, el movimiento se calificia como una operación casi perfecta. El único ''pero'', es que los ahora dirigidos por Guillermo Almada aún no fichan a nadie para relevarlo.

America v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Jonathan Dos Santos

Posición: Mediocampista de contención

Calificación: 10

El caso de Jonathan Dos Santos es un tanto diferente. El mediocampista mexicano hizo muy bien las cosas con las Águilas del América, siendo parte fundamental en la época dorada del conjunto azulcrema.

No obstante, los años no pasan en vano. Jonathan Dos Santos pasó de ser un mediocampista de contención enérgico y sólido, y se convirtió en un jugador más lento, aunque bien ubicado. Quien hacía uso de su gran experiencia para seguir marcando diferencia dentro del terreno de juego.

La salida de Jonathan Dos Santos no implica un cambio de equipo. Él se retira como futbolista profesional, poniendo así fin a su exitosa trayectoria como jugador en uno de los clubes más importantes de todo el país.

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