Altas y bajas del Atlético de Madrid rumbo a la temporada 2026/27

El mercado de fichajes veraniego está al rojo vivo y todavía hay tiempo hasta el 1 de septiembre para que los clubes incorporen jugadores y también dejen ir a otros. El Atlético de Madrid es uno de los grandes protagonistas, con futbolistas ya cerrados y otros en tratativas de salida.

Diego Simeone tendrá mucho trabajo para reordenar al equipo y volverlo más competitivo porque la temporada 2025/26 generó frustración en el conjunto rojiblanco luego de la eliminación en semifinales de la Champions League a manos del Arsenal y un cuarto puesto en la tabla de LaLiga, justo detrás del Villarreal, que de todos modos le alcanzó para clasificarse a la edición 2026/27.

Por ahora son más los rumores que arribos y salidas, aunque es cuestión de tiempo para que comiencen a trascender más movimientos en el Colchonero.

ALTAS

Alejandro Grimaldo

Posición: Lateral izquierdo

Calificación: 9

¡Bienvenido, Grimaldo! 🤩



Acuerdo con el Bayer Leverkusen para el traspaso del internacional español, quien firma por nuestro club hasta 2030.



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El Atleti encontró en Grimaldo una solución que podría cambiar por completo su costado izquierdo. El valenciano regresa a España una década después de abandonar la cantera del Barcelona y lo hace en plena madurez futbolística, luego de convertir 30 goles durante sus tres campañas con el Bayer Leverkusen. Su contratación está cerca de los 20 millones de euros entre monto fijo y variables, con vínculo hasta junio de 2030.

Su perfil ofrece algo que el Cholo no tenía en esa zona. Grimaldo puede iniciar desde el lateral, avanzar como carrilero e instalarse cerca del área rival gracias a su precisión para asistir y definir. Durante la temporada 2025/26 hizo14 goles y 12 pases decisivos en 46 encuentros oficiales, asi que Matteo Ruggeri va a tener una competencia exigente, aunque la discusión principal pasará por encontrar la estructura ideal que permita aprovechar todo el repertorio ofensivo del español sin exponer el sector que deje a su espalda.

Morten Hjulmand

Posición: Volante defensivo

Calificación: 8

¡Bienvenido, Hjulmand! 🔴⚪



Acuerdo con el Sporting CP para el traspaso del centrocampista internacional danés, quien firma por nuestro club hasta 2031.



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El DT va a tener un futbolista hecho a medida para complementarse con los defensores. Hjulmand llega desde el Sporting CP por 40 millones de euros y otros cinco en variables, con contrato hasta 2031. Su trabajo, por lo menos hasta ahora, consistió en anticipar para cubrir espacios y dejar que sus compañeros ofensivos piensen primero en atacar.

El danés también podría ser un líder en el vestuario. Fue capitán en el Lecce con apenas 23 años y también en Lisboa, donde disputó 141 partidos y conquistó dos ligas junto con una Copa nacional. En sus primeros entrenamientos, Simeone insistió en ubicarlo por delante de los defensores y limitar sus excursiones ofensivas. Koke posiblemente siga marcando el estándar de la posición, y Hjulmand va a tener que demostrar que su despliegue y su fiabilidad justifican una apuesta para la titularidad.

BAJAS

Antoine Griezmann

Posición: Delantero y mediapunta

Calificación: 3

Antoine Griezmann | Eric Alonso/GettyImages

Griezmann dejó el club como máximo goleador del Atleti, con 211 tantos y 97 asistencias en 488 partidos. El Orlando City le ofreció el destino que buscaba para transitar la última etapa de su carrera y el francés ya hizo honores a su carrera con un gol en su debut frente al San Jose Earthquakes, el número 300 de su recorrido a nivel de clubes.

La calificación evalúa el golpe deportivo que recibe Simeone porque la institución pierde a su futbolista de mayor experiencia y armado de jugada cerca del área y pierde al que cambiaba un partido cuando estaban en problemas. Su partida deja una vacante que va a ser díficil de cubrir y Mateu Alemany va a tener que encontrar a un jugador que pueda, o intente, llenar ese vacío.

Clément Lenglet

Posición: Defensor central

Calificación: 7

Clement Lenglet | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

La salida de Lenglet es más que nada una lógica deportiva. Si bien había comenzado su recorrido rojiblanco con bastante participación durante su cesión, incluídos tres goles y dos asistencias. Su segundo año cambió la ecuación y Marc Pubill, Dávid Hancko y Robin Le Normand lo relegaron hasta convertirlo en el quinto zaguero de la rotación.

El Benfica le ofreció un contrato hasta 2029 y la posibilidad de recuperar continuidad en Portugal. Para los de Madrid, la operación libera espacio dentro de la plantilla y reduce una competencia que ya había dejado al defensor lejos de las preferencias del Cholo. Al final, Lenglet se va con 60 partidos en dos campañas. No va a ser díficil cubrir su salida, pero si va a ser necesaria otra incorporación defensiva si también se concreta la partida de José María Giménez.