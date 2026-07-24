Altas y bajas del Liverpool rumbo a la temporada 2026/27: calificación de sus mejores movimientos
Ya sin Arne Slot y con Andoni Iraola como nuevo entrenador, el Liverpool arrancó su proceso de rearmado tras una temporada altamente decepcionante, donde tuvieron a su director técnico al borde del abismo en más de una oportunidad a lo largo de la campaña.
Cerraron la 2025/26 en blanco y debieron conformarse únicamente con la clasificación a la próxima UEFA Champions League, que asoma como el principal objetivo junto con recuperar el trono de la Premier League, actualmente ostentado por el Arsenal.
Altas y bajas del Liverpool rumbo a la temporada 2026/27
Altas
Jérémy Jacquet
Posición: Defensa central
Calificación: 8
Se trata de un reemplazante ideal para Ibrahima Konaté y un complemento extraordinario para Virgil van Dijk. Tiene solamente 20 años y ya ha demostrado toda su potencia y presencia en el área, por lo que Andoni Iraola tendrá en él, seguramente, a un titular indiscutido.
Víctor Muñoz
Posición: extremo izquierdo
Calificación: 7.5
Si bien no sumó minutos se consagró campeón del mundo con España y eso realmente pesará en su carrera. Viene de romperla en el Osasuna y se decidió por el Liverpool a pesar del firme interés de clubes como el Real Madrid. Un baluarte a futuro.
Bajas
Mo Salah
Posición: Volante creativo
Calificación: 10
El Faraón abandonó el Merseyside tras muchos años y logros, dejando atrás una huella imborrable y un legado increíble. Todavía no tiene club, aunque seguramente no demore demasiado en asegurarse un jugoso contrato en algún punto del planeta.
Ibrahima Konaté
Posición: defensa central
Calificación: 9
Se marchó libre al Real Madrid y el Liverpool pierde mucho sin él, aunque ha encontrado en Jaquet un reemplazante joven y a la altura de las circunstancias.
Andrew Robertson
Posición: Lateral derecho
Calificación: 7.5
Se fue con honores tras muchos años vistiendo la camiseta del Liverpool, incluso llegando a ser capitán en el equipo que ganó la última UEFA Champions League del club. Continuará su carrera en el Tottenham.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo