Altas y bajas del Liverpool rumbo a la temporada 2026/27: calificación de sus mejores movimientos

Ya sin Arne Slot y con Andoni Iraola como nuevo entrenador, el Liverpool arrancó su proceso de rearmado tras una temporada altamente decepcionante, donde tuvieron a su director técnico al borde del abismo en más de una oportunidad a lo largo de la campaña.

Cerraron la 2025/26 en blanco y debieron conformarse únicamente con la clasificación a la próxima UEFA Champions League, que asoma como el principal objetivo junto con recuperar el trono de la Premier League, actualmente ostentado por el Arsenal.

Altas y bajas del Liverpool rumbo a la temporada 2026/27

Altas

Jérémy Jacquet





Posición: Defensa central

Calificación: 8

Liverpool Unveil New Signing Jeremy Jacquet | Nikki Dyer/GettyImages

Se trata de un reemplazante ideal para Ibrahima Konaté y un complemento extraordinario para Virgil van Dijk. Tiene solamente 20 años y ya ha demostrado toda su potencia y presencia en el área, por lo que Andoni Iraola tendrá en él, seguramente, a un titular indiscutido.

Víctor Muñoz

Posición: extremo izquierdo

Calificación: 7.5

Spain v Argentina -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

Si bien no sumó minutos se consagró campeón del mundo con España y eso realmente pesará en su carrera. Viene de romperla en el Osasuna y se decidió por el Liverpool a pesar del firme interés de clubes como el Real Madrid. Un baluarte a futuro.

Bajas

Mo Salah

Posición: Volante creativo

Calificación: 10

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

El Faraón abandonó el Merseyside tras muchos años y logros, dejando atrás una huella imborrable y un legado increíble. Todavía no tiene club, aunque seguramente no demore demasiado en asegurarse un jugoso contrato en algún punto del planeta.

Ibrahima Konaté

Posición: defensa central

Calificación: 9

France v England - 2026 FIFA World Cup - Bronze Final | Anadolu/GettyImages

Se marchó libre al Real Madrid y el Liverpool pierde mucho sin él, aunque ha encontrado en Jaquet un reemplazante joven y a la altura de las circunstancias.

Andrew Robertson

Posición: Lateral derecho

Calificación: 7.5

Scotland v Brazil - FIFA World Cup 2026 - Group C - Miami Stadium | Andrew Milligan - PA Images/GettyImages

Se fue con honores tras muchos años vistiendo la camiseta del Liverpool, incluso llegando a ser capitán en el equipo que ganó la última UEFA Champions League del club. Continuará su carrera en el Tottenham.

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