Altas y bajas del Real Madrid rumbo a la temporada 2026/27: calificación de sus mejores movimientos

El Real Madrid afrontará la temporada 2026/27 con una profunda reestructuración en su plantel y en el banco. Tras la salida de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo, el club apostó nuevamente por José Mourinho para liderar un proyecto que busca devolver al conjunto merengue a la cima del fútbol europeo.

El portugués firmó contrato hasta el 30 de junio de 2029 y ya comenzó la pretemporada en Valdebebas con sus primeros refuerzos.

Más allá del cambio de entrenador, la dirección deportiva también realizó movimientos importantes en el mercado, incorporando experiencia y calidad en puestos clave, mientras dio salida a varios futbolistas que ya no entraban en los planes del nuevo cuerpo técnico.

ALTAS

José Mourinho

Posición: Entrenador

Calificación: 9

Jose Mourinho at Ciudad Real Madrid | Antonio Villalba/GettyImages

El técnico portugués inicia su segunda etapa al frente del Real Madrid con la misión de devolver al equipo a lo más alto de Europa. Con una trayectoria repleta de títulos y un amplio conocimiento de la institución, Mourinho asume el desafío de liderar un nuevo proyecto basado en una plantilla renovada y con aspiraciones de pelear por todos los frentes.

Marc Cucurella

Posición: Lateral izquierdo

Calificación: 9

Procedente del Chelsea, el internacional español llega por 55 millones de euros para reforzar un sector que necesitaba mayor estabilidad. Su intensidad, capacidad para proyectarse al ataque y experiencia en la Premier League lo convierten en una de las apuestas más importantes del mercado blanco. Cucurella representa un fichaje de presente y futuro para una posición prioritaria.

Denzel Dumfries

Posición: Lateral derecho

Califiación: 8

🚨⚪️ WELCOME TO REAL MADRID, DENZEL DUMFRIES 👋 pic.twitter.com/1A3QasfZih — Madrid Zone (@theMadridZone) July 5, 2026

El neerlandés llega desde el Inter de Milán por 20 millones de euros como una incorporación de gran nivel por un precio competitivo. Destaca por su potencia física, recorrido por toda la banda y capacidad para aportar tanto en defensa como en ataque, características que encajan con el estilo que suele exigir José Mourinho.

Ibrahima Konaté

Posición: Defensor central

Calificación: 9

🚨⚪️ WELCOME TO REAL MADRID, IBRAHIMA KONATÉ 👋 pic.twitter.com/fN6cQr4kXi — Madrid Zone (@theMadridZone) June 7, 2026

El francés llega libre tras finalizar su contrato con el Liverpool. A sus 27 años suma experiencia en la élite europea y fortalece una defensa que buscaba mayor profundidad y jerarquía. Conseguir un central de este nivel sin pagar traspaso representa uno de los mejores negocios del mercado merengue.

Bernardo Silva

Posición: Mediocampista ofensivo

Calificación: 9

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Después de finalizar su vínculo con el Manchester City, el portugués se incorpora como agente libre hasta 2028. Su versatilidad le permite jugar por dentro o por las bandas, además de aportar experiencia, calidad técnica y liderazgo. Silva fue una oportunidad de mercado difícil de igualar por tratarse de uno de los mediocampistas más completos de Europa.

Endrick

Posición: Delantero

Calificación: 8

⚪️🇧🇷 Endrick on returning to Real Madrid with Mourinho: “I am so happy! I’m enjoying this moment with Brazil and then I look forward to returning to Madrid”. pic.twitter.com/sTe2CKOxee — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2026

Luego de su cesión en el Olympique de Lyon, Endrick regresa al Real Madrid con la intención de convencer a José Mourinho y ganarse un lugar en la rotación del primer equipo. El brasileño de 19 años aprovechó su experiencia en la Ligue 1 para dar un salto en su desarrollo, firmando ocho goles y ocho asistencias en 21 partidos con el conjunto francés. Si mantiene el nivel mostrado durante su préstamo, Endrick puede convertirse en una de las grandes revelaciones de la temporada bajo las órdenes del técnico portugués.

BAJAS

Álvaro Arbeloa

Posición: Entrenador

Calificación: 7

🚨 OFFICIAL: Arbeloa LEAVES Real Madrid.



Thank you. pic.twitter.com/vmZsFhZAzp — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 23, 2026

Después de dirigir al primer equipo, Arbeloa dejó el cargo al finalizar la decepcionante temporada 2025/25. El exdefensor madridista puso fin a una etapa en la que apostó por varios jóvenes surgidos de la cantera, aunque los resultados no fueron suficientes para darle continuidad al proyecto.

Fran García

Posición: Lateral izquierdo

Calificación: 7

Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El lateral por izquierda será nueva refuerzo del Betis. El club andaluz abonará 4M de euros por el 50% de la ficha. Aunque cumplió cuando tuvo oportunidades, nunca logró consolidarse como titular indiscutido. En esa línea, es una salida lógica que permite hacer espacio para un refuerzo de mayor jerarquía.

Dani Ceballos

Posición: Mediocampista

Calificación: 6

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Sin lugar en los planes de José Mourinho, Dani Ceballos dejó el Real Madrid para incorporarse al Ajax, que desembolsará 6 millones de euros por su ficha. Su protagonismo había disminuido en las últimas temporadas y el club optó por no renovar su vínculo; fue una salida esperada dentro de la renovación del mediocampo.

Dani Carvajal

Posición: Lateral derecho

Calificación: 8

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El histórico defensor puso fin a una exitosa etapa en el club tras concluir su contrato. Carvajal se marcha como uno de los capitanes y con un legado repleto de títulos; asimismo, representa una baja sensible desde lo emocional, aunque comprensible por el cambio generacional.

David Alaba

Posición: Defensor central

Calificación: 7

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Dadas las lesiones que limitaron su participación durante los últimos años, el austríaco también terminó su vínculo con la institución y quedó libre. Su experiencia será difícil de reemplazar, aunque su salida responde al nuevo proyecto deportivo impulsado por Mourinho. Durante su paso por el merengue conquistó 11 títulos: 2 UEFA Champions League, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas de España, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.

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