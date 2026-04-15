Álvaro Arbeloa: "El árbitro ha cargado el partido y la eliminatoria"

En un auténtico partidazo lleno de gritos de gol, el Bayern Múnich consiguió volver a derrotar al Real Madrid en el Allianz Arena por 4-3 y así eliminar a los 15 veces campeones de la 'Orejona' por marcador global de 6-4 en la serie de cuartos de final de la UEFA Champions League.

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Sin embargo, el entrenador español Álvaro Arbeloa no quedó conforme con la eliminación y cargó contra el árbitro central del partido a quien achacó la derrota y eliminación del conjunto merengue. "El árbitro se ha cargado el partido y la eliminatoria", dijo a los micrófonos de Movistar+.

A seguir, esto es el Real Madrid, la liga está muy complicada pero incluso el día que se acabe tendremos que seguir pelando hasta la última jornada tenemos un escudo que defender Álvaro Arbeloa.

Sobre las oportunidades que tuvieron para haber ganado el encuentro aseveró lo siguiente: "Alguna ocasión hemos tenido para poder hacer algún gol, teníamos algún jugador cansado, pero íbanos a meter justo antes del gol cambios y con ese gol se ha acabado", expresó.

"El árbitro se ha cargado el partido y la eliminatoria".



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Arbeloa destacó el trabajo de sus jugadores

Para el técnico, sus elementos han hecho un gran juego frente al conjunto bávaro, hicieron el esfuerzo, pero no fue suficiente para ir por la décimo sexta Copa de Campeones de Europa.

"Ha sido un gran partido de mis jugadores, lo siento por ellos, por el esfuerzo que han hecho, por los madridistas que han venido y los que lo han visto en casa, me duele porque el Madrid no va a ganar la decimosexta este año, pero volvemos a Madrid con nuestro escudo porque lo han dado todo", aseguró.

Por último, mencionó que con la expulsión de Camavinga la serie estaba prácticamente liquidada para los alemanes.

"¿Se acabó todo con la roja? Es evidente, no se puede expulsar a un jugador por una cosa así, el arbitro ni sabía que tenía tarjeta y se ha cargado una eliminatoria muy bonita, muy igualada, en todo lo alto y ahí se ha acabado el partido", sentenció.