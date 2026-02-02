Álvaro Fidalgo no le cierra al puerta a la selección mexicana

La inminente salida de Álvaro Fidalgo del futbol mexicano no frena, ni mucho menos cancela, su posible presencia en la selección nacional. Por el contrario, el mediocampista completa un proceso clave que lo coloca, por primera vez, como legalmente elegible para vestir la camiseta del Tricolor en el corto plazo.

Este lunes 2 de febrero, Fidalgo cumple cinco años de residencia continua en México, requisito indispensable para completar su proceso migratorio y adquirir la elegibilidad deportiva conforme a los reglamentos internacionales. Una fecha simbólica que marca un punto de inflexión en su carrera, más allá de su futuro inmediato a nivel de clubes.

Un día después, el martes 3 de febrero, el futbolista viajará a España para continuar su trayectoria profesional fuera del país. Su salida se da con todos los trámites en regla, lo que significa que el proceso migratorio queda completamente cerrado antes de abandonar territorio mexicano, un detalle clave en términos legales y deportivos.

Con este escenario, Álvaro Fidalgo abre formalmente la puerta para representar a la selección mexicana. Ya no se trata de una posibilidad lejana o sujeta a interpretaciones administrativas, sino de una condición plenamente cumplida que lo coloca dentro del universo de futbolistas seleccionables para el combinado nacional.

La situación del mediocampista es particular. Aunque su formación es española y su carrera inició en Europa, fue en México donde encontró continuidad, protagonismo y madurez futbolística. Cinco años de regularidad en la Liga MX le dieron identidad, peso competitivo y una lectura del juego que hoy resulta atractiva para cualquier proyecto de selección.

Su salida rumbo a España no modifica ese panorama. Al contrario, podría fortalecerlo. Competir en un entorno europeo, con el respaldo de haber cerrado su elegibilidad mexicana, puede elevar su nivel y mantenerlo en el radar internacional, sin perder el vínculo administrativo con el futbol mexicano.

En este punto, el balón deja de estar en los pies de Fidalgo y pasa a otra cancha. La decisión final ya no depende del jugador, ni de trámites legales o tiempos migratorios. Todo queda en manos del cuerpo técnico de la selección mexicana, encabezado por Javier Aguirre, quien deberá evaluar si encaja o no en su proyecto deportivo.

Fidalgo ya cumplió con todo lo necesario. Eligió México como país de residencia, completó su proceso y nunca cerró la puerta públicamente al Tri. Ahora, la pelota está del lado de la selección. El contexto está dado. La decisión, finalmente, será futbolística.