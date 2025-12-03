Álvaro Fidalgo rompe el silencio luego de la eliminación del América

Álvaro Fidalgo rompió el silencio después de la dolorosa eliminación del América ante Monterrey. El mediocampista español, capitán indiscutible del equipo durante el semestre, reconoció que las águilas no estuvieron a la altura del reto y asumió la responsabilidad del momento deportivo.

Fidalgo, uno de los futbolistas más regulares del ciclo, admitió que la caída fue especialmente dura por el nivel que venía mostrando el club. El español señaló que el grupo había conseguido grandes cosas anteriormente y que por ello el golpe resultó más complicado de asimilar.

Álvaro Fidalgo es consciente del 2025 que tuvo América 🤔



Después de fracasar en la Liguilla actual, el futbolista más consistente de las Águilas acepta que el cuadro de Coapa está herido y tiene que trabajar para regresar a los primeros puestos 🥶 pic.twitter.com/928MMqcvXW — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 3, 2025

“Como muchas veces, nos levantaremos de esto, no tengo duda. Perdimos partidos importantes este año y después de lo que habíamos conseguido, asumirlo es más complicado”, expresó el capitán en redes sociales, enviando un mensaje firme a la afición azulcrema.

El mediocampista también destacó el esfuerzo del plantel y del cuerpo técnico encabezado por André Jardine. Fidalgo subrayó que el compromiso colectivo se mantuvo intacto pese a los resultados negativos del cierre de temporada, y que confía plenamente en que los campeonatos volverán al nido.

“He visto a mis compañeros y cuerpo técnico desvivirse cada día por conseguirlo y por eso estoy seguro de que volverán los campeonatos”, añadió el futbolista, dejando claro que el plantel no bajará los brazos de cara al futuro inmediato.

America v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En cuanto a lo personal, Fidalgo reconoció que deberá trabajar y realizar una profunda autocrítica sobre su rendimiento y el del equipo en los momentos clave del torneo. El español ha sido pieza fundamental en la estructura táctica de Jardine, y su voz hoy adquiere aún más peso tras la eliminación.

“Me tocará trabajar, recuperar y hacer autocrítica de lo que fue el torneo. Gracias por el apoyo a cada uno de nosotros. Volveremos más fuertes. Volverá el club más grande de México”, sentenció el mediocampista, reafirmando su compromiso con la institución.

Con este mensaje, Fidalgo se convierte en el primer referente del plantel en pronunciarse públicamente después del golpe sufrido. Su postura busca enviar calma, unidad y esperanza en un momento sensible para el americanismo.