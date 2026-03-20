Álvaro Fidalgo se suma a la selección mexicana de Javier Aguirre

Luego de muchas semanas en torno a rumores sobre su posible presencia con México, ya es un hecho que Álvaro Fidalgo se suma a la selección mexicana a tres meses de la Copa del Mundo.

El nombres del hoy mediocentro del Betis, leyenda contemporánea del América, apareció en la lista de convocados por Javier Aguirre para la fecha FIFA de marzo. Se entiende que el creador de juego hará su debut en el cruce ante Portugal del próximo 28 del mismo mes en la cancha del Estadio Azteca.

¡Y ESE DÍA LLEGÓ!🇲🇽🥹



Durante su despedida del América, Fidalgo visitó el Etadio Banorte y al retirarse dejó una frase: "Nos vemos pronto amigo"



En poco más de un mes, el Maguito volverá al coloso, pero vestido de verde pic.twitter.com/bIhVAcxii5 — MedioTiempo (@mediotiempo) March 20, 2026

Fidalgo es "la gran sorpresa" en el llamado de Aguirre. Sin embargo, su presencia en el mismo era un secreto a voces para todos en el entorno del fútbol nacional. Incluso, el mismo Javier voló a España con el fin de darle seguimiento cercano al jugador y en el mismo viaje el confirmó el llamado frente a frente.

La presencia de Álvaro con México estaba destinada más allá de que se quedará en México con el América o, como ha sido el caso, regresara a España con el fin de fichar con el Betis.

Getafe CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

De hecho el movimiento ha tenido cálculos muy exactos para que se pudiera dar como el jugador y la gente de la Federación Mexicana de Fútbol lo requerían.

América y Betis negociaron el traspaso de Fidalgo sobre el cierre del mercado de invierno. Adicional, Álvaro dejó México varios días después de cerrado el fichaje, esto con el fin de cumplir los 5 años dentro del país con el fin de cumplir el requisito legal para poder representar a la selección.

Es clave señalar que la presencia de Fidalgo en este parón de marzo no es tema menor. Este es el último llamado previo al Mundial, ser parte del grupo que enfrentará a Portugal y Bélgica le da al hombre del Betis casi que el boleto a la Copa del Mundo.

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