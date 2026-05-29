Uno de los hombres a seguir por la selección mexicana en el Mundial será Álvaro Fidalgo. El creador de juego luego de muchos dimes y diretes aceptó unirse al Tri luego de un par de rechazados públicos. Siendo el caso, parece que sus responsabilidades son superiores, al menos así lo entiende el propio jugador del Betis.

¡SIENTE MAYOR RESPONSABILIDAD CON MÉXICO! 🇲🇽🔥



Álvaro Fidalgo reconoció que siente una responsabilidad especial tras naturalizarse mexicano y vestir la camiseta de la selección. El mediocampista aseguró que alguien en su situación tiene “el doble de responsabilidad”, luego de… pic.twitter.com/We23yIPyn2 — MedioTiempo (@mediotiempo) May 29, 2026

Fue especial. Hace 15 años, 10 o incluso cinco cuando llegué a México, no te imaginabas que era algo que pudiera pasar. Lo afronto con muchísima responsabilidad. Si un jugador que defiende la camiseta de su país de nacimiento tiene una responsabilidad, alguien naturalizado como yo tiene el doble en todos los aspectos, tanto dentro del campo como fuera. Álvaro Fidalgo

El jugador afirma que su decisión de jugar por México no fue un acto de conveniencia ante la falta de opciones con España, sino un acto de cariño por el territorio tricolor.

Estoy nacionalizado mexicano desde hace dos años. Sabía que se podían cumplir los cinco años de requisito de la FIFA y justamente se cumplieron el día que firmé por el Betis. No fue una decisión fácil porque a mucha gente le pueden extrañar ciertas decisiones, pero estoy muy agradecido y siento a México como mi casa, igual que España. Estoy muy orgulloso de ser asturiano y español, pero México me dio un cariño muy especial que me hizo tener un afecto increíble al país y ojalá se lo pueda devolver con alguna alegría. Álvaro Fidalgo

Mexico v Portugal - International Friendly | Jam Media/GettyImages

Concluyó hablando sobre su retorno al Estadio Azteca. Su vuelta se dio como jugador de México, no más como hombre del América.

La última vez que había estado allí habíamos levantado un título, así que bueno, fue muy especial volver contra Portugal, un partido muy grande e importante, así que nada, pues muy feliz, la verdad. Álvaro Fidalgo