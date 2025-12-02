Améric define el camino a seguir con André Jardine

América no despedirá a André Jardine. Pese a la eliminación en semifinales frente a Monterrey, la directiva azulcrema ha decidido sostener al técnico brasileño en el cargo para el próximo semestre. Sin embargo, la continuidad llega con condiciones claras y límites muy marcados.

De acuerdo con información publicada por Récord, la confianza de la dirigencia no es absoluta ni indefinida. Aunque Jardine seguirá siendo el entrenador del Clausura 2026, el club ya trabaja internamente en un plan alterno para evitar imprevistos deportivos en pleno año mundialista.

AMÉRICA BUSCARÁ REEMPLAZO



En Infiltrados de RÉCORD, hablamos de la posibilidad que existe de que América considere a un reemplazo para André Jardine.



🎙️@Carlos_Ponz / @betobernard / @soyjbustos pic.twitter.com/4jl2WyagdL — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 2, 2025

La eliminación frente a Rayados dejó molestia en sectores de la directiva, especialmente por la irregularidad mostrada durante el torneo. Aun así, consideran que cortar de inmediato el proceso podría generar mayor inestabilidad justo antes del mercado de invierno y la preparación rumbo al siguiente campeonato.

El escenario, según fuentes consultadas por el propio medio, es muy simple: Jardine tendrá un semestre más para demostrar que puede llevar al América a lo más alto. Si el club no conquista la Liga MX en el Clausura 2026, su salida estaría prácticamente sellada para el verano.

Monterrey v America - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El América no quiere volver a improvisar ante una crisis deportiva. Por ello, ya analizan perfiles, disponibilidad y condiciones de potenciales sustitutos. No existe todavía un nombre definitivo, pero la búsqueda forma parte del plan de contingencia diseñado desde los despachos de Coapa.

La directiva sabe que 2026 será un año especialmente exigente para todos los clubes, debido a la calendarización por la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá. Por ese motivo, pretenden evitar turbulencias de última hora si el proyecto de Jardine no despega en los primeros meses.

El brasileño, por su parte, está consciente de la presión que viene. Luego de haber sido respaldado, deberá corregir funcionamiento, jerarquía competitiva y regularidad. El margen será mínimo y los resultados mandarán desde la jornada uno del siguiente torneo.