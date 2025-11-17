América acelera por Agustín Palavecino y dos extranjeros estarían de salida



El Club América ha puesto sus ojos en Agustín Palavecino, actual figura del Necaxa, y la directiva azulcrema sueña con cerrar su fichaje durante el próximo mercado. El jugador está totalmente dispuesto a dar el salto a Coapa, donde sería uno de los refuerzos más importantes del semestre.

El movimiento, según estimaciones iniciales, rondaría los 10 millones de dólares, cifra elevada pero considerada estratégica por la directiva americanista. Palavecino ha mostrado un nivel sobresaliente en Liga MX y su perfil encaja con lo que André Jardine busca para fortalecer la zona creativa.

LLEGA UNO, ¿SE VAN DOS? 🤔



El arribo de Agustín Palavecino al América podría darse muy pronto, sin embargo hay un tema pendiente, ¿Quién sale?



💥 De acuerdo con información de Mediotiempo, la directiva azulcrema maneja dos opciones para poder hacer un espacio de no formado en… pic.twitter.com/C4HtpHhacC — Futbol Total (@futboltotal) November 16, 2025

Sin embargo, para que la operación pueda concretarse, América debe primero liberar al menos una plaza de extranjero. La plantilla actualmente está saturada en ese rubro y el reglamento impide registrar un jugador adicional sin antes dar salida a otro elemento no formado en México.

Dentro del análisis interno del club, dos futbolistas aparecen como candidatos principales a ser sacrificados para abrir espacio. Ambas decisiones responden a criterios deportivos recientes y al rol que los jugadores han tenido bajo el mando de Jardine.

FBL-MEX-AMERICA-PACHUCA | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

El primero es Víctor Dávila, quien no ha logrado convencer al técnico brasileño en ninguna de las posiciones de ataque. Ni como extremo ni como delantero ha mostrado la consistencia esperada, y su adaptación, a ojos del cuerpo técnico, no ha sido satisfactoria.

El segundo caso es el de Igor Lichnovsky, cuyo rendimiento ha ido a la baja en los últimos meses. Entre lesiones, irregularidad y pérdida de ritmo competitivo, el defensa chileno dejó de ser un estelar para convertirse en una pieza prescindible dentro del plantel azulcrema.

Ambos perfiles son los que actualmente analiza la directiva para facilitar la llegada de Palavecino. La decisión final dependerá de ofertas, opciones de préstamo y del mercado disponible, aunque en Coapa ya asumen que uno —o incluso los dos— podrían dejar el club.