América alista un fichaje desde la MLS

El América continúa moviendo piezas para fortalecer su plantel durante el semestre ya en curso y ha cerrado la incorporación del medio centro Edwin Cerrillo. La directiva del cuadro de la capital del país alcanzó un acuerdo para fichar al futbolista procedente del LA Galaxy, concretando una operación definitiva que apunta a reforzar una zona prioritaria para Guillermo Almada.

Cerrillo, de 25 años, es un medio de contención y llega con experiencia tanto en la Major League Soccer como en procesos de selecciones juveniles. Su perfil destaca por el equilibrio que aporta en recuperación, distribución del balón y ocupación de espacios, virtudes que busca Almada para un plantel endeble.

🚨Edwin Cerrillo es nuevo refuerzo del América.

*️⃣Llega de manera definitiva desde Los Ángeles Galaxy y firmará un contrato a largo plazo.

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El arribo del nacido en Texas con ascedencia mexicana, también representa una ventaja importante para la planificación deportiva del América. Al contar con la doble nacionalidad, no ocupará plaza de jugador extranjero. Esto le permite a los del nido de Coapa reforzar otras zonas del campo con jugadores no nacidos en México.

El fichaje responde de forma directa a la necesidad generada tras la salida de Rodrigo Dourado, elemento que finalmente quedó fuera del proyecto deportivo encabezado por Guillermo Almada. Una vez que el brasileño dio una paso al costado, la gerencia aceleró en silencio por la firma de Cerrillo.

San Jose Earthquakes v LA Galaxy | Brandon Vallance/GettyImages

La operación se firma mediante una compra definitiva, reflejando la confianza que existe en el potencial del jugador para consolidarse como una pieza importante dentro del equipo. El contrato de Cerrillo tendrá una vigencia de cuatro años, temporalidad que confirma el voto de confianza en el contención.

Tras consolidarse en la MLS con el Galaxy, Edwin afrontará ahora uno de los retos más importantes de su carrera al defender los colores del América. La exigencia competitiva, la presión por obtener títulos y la constante atención mediática convrtirán este nuevo paso en una prueba determinante para su crecimiento profesional.