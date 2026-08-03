América avanza por un fichaje calidad Copa del Mundo

El América no vive su mejor estado de forma. Es cierto que luego de tres jornadas el club está en la cima de la Liga MX con siete de nueve puntos posibles, sin embargo, la calidad del juego que está desarrollando no está de momento a la altura de lo que exige la institución.

A pesar de ello, el técnico Guillermo Almada confía a plenitud en darle mejoría en el corto plazo a los de la capital del país. Para ello será clave recuperar todas sus piezas y sumar algunos refuerzo de calidad en el camino, uno de ellos ya está bajo gestiones y se trata de uno de los mejores extremos del continente.

🚨El América pretende a Jaminton Campaz y ya hizo una oferta a Rosario Central.

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César Luis Merlo confirma que el América ha presentado una primera oferta por el fichaje de Jaminton Campaz. El club está en gestiones abiertas con Rosario Central por la compra del cien por ciento del pase del colombiano antes del cierre del verano.

En este momento no está del todo clara la cifra que los del nido de Coapa han ofertado a los argentinos, sin embargo, se espera que la negociación progrese de a poco. La idea del América es firmar un extremo como Jaminton quien tiene dentro de sus virtudes la capacidad de jugar por ambos lados del campo de manera indistinta.

River Plate v Rosario Central - Torneo Clausura 2026 | Rodrigo Valle/GettyImages

De momento se desconoce si existe oferta de parte del América para el jugador. Sin embargo, hay un hecho que no se puede ocultar: el cuadro de la Liga MX tiene mucho más potencial financiero para pagar un mejor sueldo al extremo que el que al día de hoy recibe en Argentina con Rosario Central.

El ofrecimiento está en una etapa temprana. Campaz no es la única opción dentro de la lista del América, aunque, es sin duda la prioridad. Se entiende que conforme avance la semana, se definirá si hay o no vías para el cuadro de la Liga MX y Rosario Central puedan llegar a un acuerdo final.