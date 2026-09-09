América busca un central en calidad de emergencia

América sigue a la caza de un nuevo defensa central antes del cierre definitivo de registros internacionales en la Liga MX. La directiva de Coapa ha activado opciones fuera de México y ahora dirige su mirada hacia Brasil, donde apareció el nombre de Santiago Ramos Mingo como una posibilidad de peso.

El zaguero argentino de 24 años pertenece actualmente al Bahía y se ha convertido en uno de los centrales cotizados dentro del futbol brasileño. Ramos Mingo, zurdo y con experiencia breve en Europa, aparece en la lista del nido como una alternativa para cubrir la vacante que ha dejado Sebastián Cáceres.

🚨El América 🇲🇽 busca cerrar el fichaje de Santiago Ramos Mingo.

*️⃣Ya hay negociaciones y oferta al Bahía para comprar el pase del defensor argentino. https://t.co/ZtmY54Jtcy pic.twitter.com/8RlgXBtvvU — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 9, 2026

Las gestiones entre América y Bahía ya están en curso. El conjunto mexicano presentó una oferta formal para adquirir el pase del defensor y ahora espera una respuesta desde Brasil. La operación se encuentra en manos de la institución brasileña, quienes valoran lo presentado por el club de la Liga MX.

La negociación no luce sencilla considerando la importancia adquirida por Ramos Mingo dentro del Bahía. El defensor tiene contrato vigente hasta finales de 2029 y anteriormente el club brasileño rechazó propuestas procedentes de Europa y Argentina por quien es su líder en la zaga.

Bahia v Palmeiras - Brasileirao 2025 | Sports Press Photo/GettyImages

El tiempo también juega en contra de los azulcrema. Los registros internacionales en la Liga MX están próximos a cerrar. Siendo claros, América tiene poco más de día y medio para llegar a un acuerdo con el jugador, con Bahía, realizar el pago, recibir el transfer y registrarlo ante la Liga MX.

Santiago cuenta con un recorrido llamativo pese a sus 24 años. Formado inicialmente en Boca Juniors, pasó posteriormente por el Barcelona Atlètic, el OH Leuven de Bélgica y Dfensa y Justicia antes de establecerse en Brasil. Bahía lo incorporó durante 2025 y desde entonces consiguió consolidarse como un elemento vital.

América entra así en una auténtica carrera contrarreloj para completar su plantilla. La prioridad está perfectamente definida: sumar un central antes de que termine la ventana disponible para futbolistas extranjeros. Santiago Ramos Mingo es actualmente una de las opciones activadas y todo dependerá de la decisión final que tome Bahía.