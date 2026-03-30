América define su primer baja para el mercado de verano

El semestre del América está lejos de ser positivo. Cierto es que el cuadro de la capital del país sigue en pie de lucha en todas las competiciones. Sin embargo, ni en la Liga MX, ni en la CONCACAF Liga de Campeones están al menos cerca de ser considerados favoritos.

En Coapa tienen claro que el equipo no es ni la sombra de lo que fueron un año y medio atrás. Siendo el caso, el área deportiva ya trabaja en el futuro de la plantilla. Se entiende que el club alista una revolución donde más de una pieza perderá su espacio dentro del plantel, uno de los nombres en la mesa y con la maleta hecha es el de Cristian Borja.

LA PRIMER BAJA 🦅



Las cosas se siguen moviendo en América y ya estaría lista la primer salida.



❌ Reporta Víctor Díaz de ESPN que Cristian Borja pondría punto final a su estancia en Coapa, debido a que se ha detectado una baja de rendimiento realmente pronunciada en el más… pic.twitter.com/6xzSsCJKGz — Futbol Total (@futboltotal) March 29, 2026

Víctor Díaz de ESPN confirma que el colombiano está en sus semanas finales dentro del equipo mexicano. El contrato del ex Sporting Lisboa termina a finales del mes de junio. En Coapa tienen la opción de extender el mismo por un año más de forma unilateral, sin embargo, la gerencia ha tomado la decisión de no ejercer dicho poder con el colombiano.

Los motivos giran cien por ciento en torno a lo deportivo. En el nido entienden que Borja no es el mismo que cuando llegó al equipo. Ha perdido nivel de manera radical. Si hoy mismo se mantiene como titular dentro del once de André Jardine es porque el lateral zurdo no tiene un reemplazo de nivel dentro de la nómina.

America v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

En Coapa lo tienen bien en claro: la salida de Borja no es negociable. Mediante la misma, liberarán una plaza de extranjero que pueden utilizar en el verano para conseguir un jugador de mejor nivel para la posición. O si así lo desean, apelar a la misma e ir por otra pieza para otra zona del campo.

Borja solo abre el mercado en el nido. Es clave entender que el lateral por izquierda no es la primera salida del América. Pero, si es la inaugural.

Este movimiento es un aviso de lo que se viene dentro del nido, la depuración de lo que es un ciclo evidentemente terminado y que se ha prolongado más de lo debido, dando como resultado una caída en la calidad de juego del club.