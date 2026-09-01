América encuentra a su "nuevo" Álvaro Fidalgo

Como se ha informado en este espacio, el mercado no ha cerrado dentro del América. Sobre en el tema de los refuerzos, se entiende que el cuadro del nido de Coapa está a la espera de un par de fichajes más. Uno de ellos está por firmar su relación con el club, un futbolista que arribará desde España.

Carlos Álvarez está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del América. El conjunto del nido de Coapa aceleró las gestiones para incorporar al futbolista español de 23 años, actualmente perteneciente al Levante, y las negociaciones han avanzado hasta colocar la operación a las puertas de concretarse durante las últimas horas del mercado.

🚨🦅 Aunque luzca muy complejo:



El Club América busca el fichaje de Carlos Álvarez, estrella del Levante

->Oferta formal histórica por 10MDE y un contrato de 5 años lo que ofrecen

->Álvarez duda, y al momento, es el mayor obstáculo para avanzar

DETALLES.https://t.co/RZuAoFLQvb — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 1, 2026

La directiva americanista presentó una oferta formal de diez millones de euros para conseguir el traspaso definitivo del atacante. La propuesta está compuesta por ocho millones de euros garantizados y otros dos millones en variables por rendimiento individual y colectivo, una cantidad importante con la que América pretende cerrar rápidamente el acuerdo.

Además del entendimiento que debe alcnzarse con el Levante, América ya puso sobre la mesa las condiciones contractuales destinadas al jugador. La propuesta contempla un vínculo por cinco temporadas, dentro de las cuales, tendrá un sueldo muy superior al que puede percibir en España con clubes de media tabla hacia abajo.

Real Oviedo v Levante UD - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El movimiento supondría una apuesta considerable para el conjunto de Coapa, especialmente por tratarse de un futbolista joven y con recorrido dentro del futbol español. Álvarez llegaría a México con apenas 23 años y todavía con un amplio margen de crecimiento, es decir, un traspaso similar al de Álvaro Fidalgo casi seis años atrás.

Uno de los puntos determinantes para que la negociación haya conseguido avanzar es precisamente la postura del futbolista. Aunque Carlos Álvarez tenía otras posibilidades para continuar su carrera dentro de España, por el momento estaría dispuesto a dejarlas de lado para aceptar la propuesta americanista y comenzar una nueva etapa profesional dentro de la Liga MX.

Se contempla que el fichaje se cierre en las siguientes horas. El mercado en España está en su día final. En México aún quedan un par de semanas de margen de movimiento, sin embargo, se entiende que este martes todo quedará de menos apalabrado.