El Club América ha colocado nuevamente en su agenda al delantero Uroš Đurđević, actual goleador del Atlas, como una de las principales opciones para reforzar su ataque en el mercado de invierno. La directiva azulcrema busca un ‘9’ confiable y el serbio encaja perfectamente en ese perfil.

Đurđević firmó un 2025 sobresaliente, registrando 20 goles a lo largo del año, cifra que lo coloca entre los atacantes más productivos de la Liga MX. Su rendimiento ha llamado la atención de varios clubes, pero América es el que ha mostrado mayor firmeza en su seguimiento.

😳🦅Ni te lo imaginas: América ya tiene en la mira a este crack que llegó a vale 6 millones de euros💶https://t.co/VBJaqWUbnN — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 21, 2025

No es la primera vez que aparece en el radar azulcrema. Durante el verano el club ya intentó ficharlo, pero las negociaciones no prosperaron debido a las altas pretensiones económicas del Atlas, que en aquel momento pedía 10 millones de dólares por su traspaso.

Ahora el escenario es distinto. Atlas tuvo un torneo complicado, lo que ha provocado que el precio del delantero haya bajado respecto a la cifra inicial. Aunque todavía no existe un monto definido, en Coapa consideran que este mercado representa una oportunidad más accesible para cerrar su contratación.

Tanto el club rojinegro como el propio Uroš están dispuestos a negociar. El atacante de origen serbio vería con buenos ojos un salto a un equipo protagonista como América, mientras que Atlas entiende que puede obtener un ingreso importante sin retenerlo a la fuerza.

En Coapa desean un goleador capaz de responder de inmediato, especialmente tras diversos altibajos en la delantera durante 2025. Đurđević destaca por su potencia física, lectura dentro del área y consistencia, cualidades que la directiva considera ideales para el esquema ofensivo.

El América prioriza movimientos efectivos por encima de fichajes mediáticos. Y en ese sentido, Uroš luce como una apuesta segura: conoce la liga, está en buen momento y representa un perfil que podría elevar la competitividad del equipo desde su llegada.