América renueva a uno de los pilares de André Jardine

El Club América ha tomado la decisión de mantener a Jonathan dos Santos en su plantilla al menos por un semestre más. La directiva acordó una extensión mínima de contrato con el mediocampista de 35 años, movimiento que responde más a una necesidad deportiva inmediata que a una apuesta de largo plazo.

La renovación se da en un contexto de ajustes finos dentro del plantel azulcrema. América entiende que el próximo torneo exigirá equilibrio, experiencia y liderazgo en momentos clave, especialmente en una medular que podría sufrir movimientos importantes en los próximos meses por convocatorias y decisiones deportivas.

La continuidad de Jonathan dos Santos fue un pedido directo de André Jardine. El técnico brasileño considera al futbolista un pilar dentro del vestidor, no sólo por lo que aporta en el campo, sino por su influencia en la dinámica diaria del grupo y en la gestión de momentos de presión.

Desde el cuerpo técnico valoran su lectura de juego, su orden táctico y su capacidad para cumplir roles específicos según el rival. Aunque ya no es un titular indiscutible, su presencia ofrece soluciones puntuales y permite a Jardine manejar mejor las rotaciones durante el torneo.

El contrato firmado es corto y refleja la postura prudente del club. América no quiso comprometerse más allá de seis meses, consciente de la edad del jugador y de la necesidad de evaluar su rendimiento físico y deportivo conforme avance el calendario competitivo.

Jonathan, por su parte, aceptó las condiciones con plena conciencia de su rol. El mediocampista entiende que su continuidad dependerá de su aporte inmediato y de cómo responda cuando el equipo lo necesite, tanto en partidos de fase regular como en escenarios de liguilla.

Dentro de Coapa existe la idea de volver a sentarse a negociar en verano. Si el balance es positivo y el cuerpo técnico mantiene su confianza, no se descarta una nueva extensión. Sin embargo, la directiva quiere analizar el panorama completo antes de tomar una decisión definitiva.

