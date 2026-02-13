América sufrirá bajas sensibles para el clásico ante Chivas

América no llegará con plantel completo al clásico frente a Chivas. El conjunto de Coapa afrontará el duelo con ausencias importantes, particularmente en el mediocampo y en la zona ofensiva, lo que obliga al cuerpo técnico a replantear variantes para uno de los compromisos más exigentes del calendario.

Alejandro Zendejas no logró recuperarse a tiempo y sus posibilidades de jugar son mínimas. El extremo no ha superado por completo las molestias físicas que lo aquejan, por lo que en el club han decidido actuar con cautela y no forzar su regreso en un partido de alta intensidad.

América 🦅



BREAKING



Alejandro Zendejas tiene mínimas posibilidades de jugar mañana ante Chivas y Alan Cervantes con una lesión que podría tomarle hasta un mes de recuperación.



La baja de “Zende” sería un golpe duro para las Águilas en el Clásico.



Con el gran @v_ddiaz 👇🏼 https://t.co/ihYdKPNAWe — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) February 13, 2026

En Coapa tienen claro que arriesgarlo podría traer consecuencias mayores en el corto o mediano plazo. El cuerpo médico prioriza su recuperación total para evitar recaídas que comprometan su continuidad en el torneo, sobre todo considerando la carga de partidos que se avecina en las próximas semanas.

La posible ausencia de Zendejas representa un golpe sensible para el esquema azulcrema. El atacante ha sido uno de los hombres más constantes en generación de juego y desequilibrio por banda, además de aportar goles y asistencias en momentos clave del certamen.

A la baja del ofensivo se suma la de Alan Cervantes, quien presenta una lesión muscular que lo mantendrá fuera de actividad alrededor de un mes. El mediocampista ya fue evaluado y el diagnóstico establece un periodo de recuperación que obliga a la institución a manejar los tiempos con prudencia.

America v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Cervantes difícilmente tendrá minutos antes de la próxima fecha FIFA. El escenario más probable apunta a que reaparezca una vez concluida la pausa internacional, siempre y cuando su evolución sea favorable y complete el proceso de rehabilitación sin contratiempos.

Las ausencias llegan en un momento clave del campeonato. El clásico ante Chivas no solo representa tres puntos, sino una prueba de carácter y profundidad de plantel. América deberá responder con las piezas disponibles y demostrar que tiene alternativas para competir al máximo nivel.

El cuerpo técnico trabaja en ajustes tácticos que permitan suplir las bajas sin perder solidez. La exigencia será alta y el margen de error mínimo, pero en el nido confían en que el grupo sabrá responder en un duelo que, más allá de las circunstancias, mantiene su peso histórico intacto.