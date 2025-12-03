América toma una decisión final con el futuro de Kevin Álvarez

En Coapa se ha tomado una decisión contundente: Kevin Álvarez está en la vía de salida del Club América. El lateral derecho, cuya llegada costó alrededor de 10 millones de dólares, no continuará en los planes deportivos de la institución para el Clausura 2026.

La determinación no proviene únicamente de la directiva. André Jardine, entrenador azulcrema, está totalmente de acuerdo con la baja del defensor. El brasileño considera que el rendimiento del exjugador de Pachuca ha quedado muy lejos de las expectativas y que su continuidad no suma al proyecto competitivo del club.

Álvarez llegó para ser referente inmediato, pero su impacto ha sido mínimo. El rendimiento deportivo ha sido catalogado como “terrible” internamente, especialmente considerando la inversión realizada y la importancia del puesto en el sistema táctico de Jardine.

Sin embargo, ejecutar su salida no será sencillo. En América reconocen que la situación contractual y personal del futbolista complicará cualquier operación. Kevin tiene un salario alto y disfruta de un estilo de vida glamoroso en la Ciudad de México, factores que lo hacen poco accesible para negociaciones rápidas.

El club analiza alternativas para reubicarlo, ya sea en un préstamo con opción de compra o en una venta definitiva, pero ninguna opción luce sencilla. El jugador no muestra urgencia por cambiar de aires y su entorno tampoco presiona para acelerar un movimiento.

Aun así, la directiva ya ha determinado que su lugar en el plantel debe liberarse lo antes posible. La intención es reconfigurar la plantilla para el próximo semestre, especialmente en posiciones defensivas, donde Jardine quiere sumar un perfil más consistente y disciplinado.

El América no quiere repetir errores de mercado y considera la salida de Álvarez como una oportunidad para reorganizar su estructura salarial y deportiva. El reto será encontrar un club dispuesto a asumir los costos del fichaje y convencer al jugador de aceptar un nuevo destino.