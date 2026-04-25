América vs Atlas: previa, predicciones y alineaciones

Este fin de semana es la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el Club América será el anfitrión del Atlas FC en la correspondiente Jornada 17 en donde ambos están ansiosod de poder conseguir las tres uniades para poder meterse a la Liguilla.

De esa manera, les dejamos la información más relevante de este cruce entre ambos clubes que buscan una de las ocho invitaciones a la fase final.

Pronóstico SI Fútbol

Las Águilas cierran la fase regular en casa y ante un rival al que le han ganado en cinco de cinco de las últimas ocasiones en que se han enfrentado. Evidentemente la paternidad del Ave sobre los rojinegors estpa muy marcada y con ambos pasando por un momento deportivo similar, vemos a los locales con el triunfo.

El cuadro azulcrema debería ganar para asegurar un mejor sitio en la clasificación general y así llegar a la Fiesta Grande con estusiasmo de revertir las cosas del último año en que no han tenido su mejor desempeño.

América 2-1 Atlas

¿A qué hora se juega el América vs Atlas?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Banorte

: Banorte Fecha : sábado 25 de abril

: sábado 25 de abril Hora: 23:00 EE.UU (Este), 21:00 MEX

El Estadio Banorte será la sede del juego | Xinhua News Agency/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre América vs Atlas (últimos cinco partidos)

América: 5

5 Empate : 0

: 0 Atlas: 0

Último partido entre ambos: 24/08/25 - Atlas 2-4 América - Liga MX

Últimos 5 partidos

América Atlas León 2-3 América 22/04/26 Atlas 0-0 Tigres UANL 22/04/26 América 2-1 Toluca 18/04/26 Santos 0-1 Atlas 19/04/26 América 0-1 Nashville 14/04/26 Atlas 0-0 Monterrey 11/04/26 América 1-1 Cruz Azul 11/04/26 León 2-0 Atlas 04/04/26 Nashville 0-0 América 07/04/26 Atlas 0-1 Chivas 29/03/26

¿Cómo ver el América vs Atlas por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos CBS Sports Network, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México Canal 5, TUDN y ViX

Últimas noticias de América

El conjunto azulcrema rescató el triunfo frente al cuadro esmeralda en su visita al Bajío, de entrada se les estaba escapando el partido, luego de iniciar ganando 0-2 y parcialmente se puso 2-2 con el regreso de los locales.

Pero afortunadamente para la entidad de la Ciudad de México un gol de penalti de Alejandro Zendejas puso el 2-3 en el marcador.

Posible alineación de América (4-2-3-1): Rodolfo Cota; Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Rodrigo Dourado, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez; Patricio Salas.

Últimas noticias de Atlas

Termina el partido en El Jalisco ⏰



Sumamos en casa 🏟️

Portería en ceros 🥅🧤

Sigamos juntos por el objetivo ❤️🖤#NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/vCl0tudh2V — Atlas FC (@AtlasFC) April 23, 2026

Tras su empate sin anotaciones frente al conjunto de San Nicolás de los Garza, el conjunto rojinegro es séptimo lugar de la clasificación general con 23 puntos.

Por lo tanto, el cuadro tapatío aún aspira a quedarse dentro de los mejores ocho clubes y tener un boleto a la Fiesta Grande, por lo que deberá tratar de sumar y esperar resultados.

Posible alineación de Atlas (3-5-2): Camilo Vargas; Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel; Diego González, Paulo Ramírez, Aldo Rocha, Víctor Ríos, Gustavo Ferrareis; Arturo González y Eduardo Aguirre.