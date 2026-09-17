América vs Chivas de Guadalajara: previa, predicciones y alineaciones

América y Chivas protagonizarán una nueva edición del Clásico Nacional. Las Águilas y el Guadalajara se verán las caras en la jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en un encuentro que promete con ser el más atractivo de esta fecha. El Rebaño Sagrado llega en segundo lugar a este choque, mientras que los azulcremas se encuentran en la tercera plaza de la clasificación.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este duelo: cómo y dónde ver, fecha, horario, probables alineaciones, pronóstico y noticias de los clubes.

Pronóstico SI Futbol

Parece que Chivas de Guadalajara llega a este encuentro con la etiqueta de favorito debido al gran futbol que ha desplegado en el arranque del certamen. El equipo de Gabriel Milito domina su sistema y suma dos victorias al hilo sobre los azulcremas (Clausura 2026 y Apertura 2025). Sin embargo, este es un clásico y otros factores también juegan.

Chivas y Águilas suman 15 goles a favor y seis en contra en esta temporada, aunque los azulcremas tienen un partido menos.

En los últimos 15 enfrentamientos en liga, el América tiene siete victorias, por solamente tres del Guadalajara y cinco empates.

Chivas ha tenido una muy buena primera mitad de temporada, mientras que América ha conseguido buenos resultados sin llegar a su máximo potencial. Este fin de semana, el duelo será más intenso y parejo de lo que muchos esperan.

América 2-2 Chivas

¿A qué hora se juega el América vs Chivas?

Ciudad: Ciudad de México

Estadio: Estadio Azteca

Fecha: sábado 19 de septiembre

Hora: 23:15 EE.UU (Este), 21:15 horas MEX

Historial de enfrentamientos directos entre el América y Chivas (últimos 5 enfrentamientos)

América: 2

Empate: 1

Chivas: 2

Último partido entre ambos: 14/02/26- Chivas 1-0 América - Liga MX, Clausura 2026

Últimos 5 partidos

América Chivas Cruz Azul 4-3 América 12/09/26 Chivas 3-0 Pumas 13/09/26 León 1-0 América 06/09/26 Atlético de San Luis 0-3 Chivas 05/09/26 América 2-2 Monterrey 02/09/26 (Monterrey ganó 5-4 en penales) Pachuca 1-1 Chivas 29/08/26 América 2-0 Puebla 29/08/26 Chivas 5-2 Tijuana 22/08/26 América 2-0 Columbus Crew 26/08/26 Santos 0-1 Chivas 16/08/26

¿Cómo ver el América vs Chivas por Televisión y Streaming online?

País Canal TV/ Streaming México Vix Premium, Layvtime, TUDN, Canal 5 Estados Unidos Vix Premium, TUDN, Univision

Últimas noticias del América

De acuerdo con los reportes más recientes, el América podrá contar con sus tres refuerzos más recientes para el Clásico Nacional. Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo y Carlos Álvarez ya fueron registrado con el cuadro azulcrema y podrían tener minutos en uno de los partidos más importantes de la temporada.

El reportero Julio Ibáñez indicó que Ramos Mingo podría arrancar como titular ante Chivas. El central argentino de 24 años viene de tener actividad con el Bahía y está en forma física para ser titular.

Santiago Ramos Mingo | Sports Press Photo/GettyImages

En el caso de Bueno y Álvarez, se están poniendo a punto físico y podrían tener participación en el clásico.

Posible alineación del América (4-3-3): Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Santiago Ramos Mingo, Cristian Borja; Erick Sánchez, Alan Cervantes, Raphael Veiga; Isaías Violante, Brian Rodríguez, Henry Martín.

Últimas noticias de Chivas

Gabriel Milito prepararía una modificación para el Clásico Nacional ante el América. Según un reporte de la cadena ESPN, el estratega argentino mandaría de arranque a Bryan González, quien tomaría el lugar de Hugo Camberos en la alineación titular.

Algunos medios reportaron que Rafael Márquez convocaría hasta a seis jugadores de Chivas de Guadalajara para la fecha FIFA de septiembre. Estos elementos estarían disponibles para el amistoso ante Perú, aunque solamente dos de ellos estarán disponibles ante Colombia, por un acuerdo entre la Federación y la Liga MX.

Roberto Alvarado sería convocado para la Fecha FIFA de septiembre, para los duelos ante Colombia y Perú | Jam Media/GettyImages

Los jugadores que acudirían a la primera convocatoria de Rafa Márquez serían: Luis Romo, Raúl Rangel y Roberto Alvarado, quienes disputaron el Mundial 2026, además de la inclusión de Hugo Camberos, Diego Campillo y Santiago Sandoval, tres jóvenes que están teniendo un gran rendimiento en la primera mitad del torneo.

Alvarado y Rangel serían las dos bajas de Chivas para el duelo de la jornada 10 ante Gallos Blancos de Querétaro.

Posible alineación de Chivas (3-4-3): Raúl Rangel: Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Romo; Roberto Alvarado, Omar Govea, Fernando González, Bryan González; Santiago Sandoval, Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda.

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