América vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones para el Clásico Joven

Este sábado 11 de abril se juega una edición más del Clásico Joven entre América y Cruz Azul, y para fortuna de los aficionados, este se celebrará en el Estadio Banorte Azteca, luego de haber sido reabierto para los juegos de la selección mexicana, lo que significa el regreso del Ave al Nido.



Se podría decir que ambos conjuntos atraviesan diferentes situaciones, ya que La Máquina se mantiene en los primeros lugares, por lo que su presencia en la Liguilla está más que garantizada. Con respecto a las Águilas, aún corren peligro de quedar fuera al ser sextos con 18 unidades, pero tienen detrás a Atlas (18), Tigres (17), Necaxa (16), Juárez (16), León (16) y Xolos (15), por lo que es urgente llevarse los tres puntos.



El pasado martes, los dos disputaron los cuartos de final de Ida de la Copa Campeones CONCACAF ante clubes de la MLS. Los de Coapa lograron mantener el empate sin goles ante el Nashville SC en el GEODIS Park, así que tendrá que cuidarse del gol de visitante, criterio de desempate para dicho torneo. En el caso de los de La Noria, se llevaron una pesada losa porque fueron goleados 3-0 por Los Ángeles FC en el BMO Stadium, poniendo en duda si podrán regresar para avanzar.

Pronóstico SI

A pesar de su diferente presente, las estadísticas poco cuentan cuando se trata de un ‘clásico’, por ello, todo puede pasar. El América parece peleado con el gol porque está entre las peores ofensivas del torneo, pero a pesar de dichas limitaciones, se mantiene en la lucha por estar en la Fiesta Grande debido a la fortaleza de varios de sus jugadores. Del otro lado, Cruz Azul es algo irregular, a veces puede dar un buen juego y después afloja, aparte traerá en mente el revés sufrido en la Concachampions. Esto podría acabar en una repartición de puntos, pero con muy pocos goles.

América 1-1 Cruz Azul

¿A qué hora se juega el América vs Cruz Azul?

Ciudad: Ciudad de México

Estadio: Banorte (Azteca)

Fecha: sábado, 11 de abril

Hora: 22:05 h (EEUU ET), 21:05 h (México)

Árbitro:

Historial de los cinco últimos enfrentamientos entre América y Cruz Azul

América: 1

Empate: 1

Cruz Azul: 3

Último partido entre ambos: 18/10/25 – Cruz Azul 2-1 América – Liga MX

Últimos 5 partidos

América Cruz Azul Nashville 0-0 América 7/4/26 LAFC 3-0 Cruz Azul 7/4/26 Santos Laguna 1-1 América 4/4/26 Cruz Azul 1-2 América 4/4/26 Pumas 1-0 América 21/3/26 Mazatlán 1-1 Cruz Azul 20/3/26 América 1-1 Philadelphia Union 18/3/26 Cruz Azul 1-1 Monterrey 17/3/26 América 2-0 Mazatlán 15/3/26 Pumas 2-2 Cruz Azul 14/3/26

¿Cómo ver el América vs Cruz Azul por TV y Streaming Online?

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Últimas noticias de América

Tras lo ocurrido en la Concachampions, el equipo azulcrema ya está enfocado en el Clásico Joven. Sobre esto, Ramón Juárez sabe que el ambiente será inmejorable y que deben evitar cualquier distracción si quieren mantenerse en la pelea por el título.



“Que lindo partido se avecina. Volvemos a nuestra casa. Un gran partido y sabemos que nos jugamos todo también en ese torneo”, comentó el defensor.



Por último, el técnico brasileño André Jardine se mostró seguro de poder avanzar a las semifinales de la CONCACAF, pues sabe que el América se hace fuerte cuando juega en casa, sin dejar de lado el tema de la altura, ya que puede ser difícil para aquel que no está acostumbrado.



Las posibles bajas serían el colombiano Cristian Borja y Kevin Álvarez debido a molestias físicas.

Alexis Gutiérrez, Jonathan Dos Santos e Isaías Violante | Manuel Guadarrama/GettyImages

La posible alineación del América (4-2-3-1): Rodolfo Cota; Thiago Espinosa, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Israel Reyes; Rodrigo Dourado, Erik Sánchez, Raphael Veiga; Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas, Patricio Salas.

Últimas noticias de Cruz Azul

Luego de la goleada recibida por LAFC, el técnico argentino Nicolás Larcamón asumió toda la responsabilidad de lo ocurrido, aparte aceptó la superioridad del rival, sin embargo, sabe que están a tiempo de revertir las cosas.



“Estamos en un trance de resultados que no son los esperados, en ese aspecto soy el principal responsable, hoy estamos segundos en la liga y estamos a tiempo de todo, pero ya no nos podemos permitir más de esta continuidad de resultados no favorables. El responsable soy yo”, expresó.



“La respuesta tiene que ser inmediata, la confianza es total, si bien hoy fuimos superados, estamos a tiempo de todo, nos tenemos que hacer cargo inmediatamente para responder y poder afrontar el desenlace del semestre con el nivel de rendimiento que nos permitan seguir ambicionando los objetivos que nos trazamos”, concluyó.

Agustín Palavecino | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

La posible alineación de Cruz Azul (3-4-2-1): Kevin Mier; Gonzalo Piovi, Erik Lira, Willer Ditta; Carlos Rotondi, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Omar Campos; José Paradela, Charly Rodríguez; Gabriel Fernández.