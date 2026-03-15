América vs Mazatlán: previa, predicciones y alineaciones

El Club América recibe al Mazatlán FC en la correspondiente Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este próximo fin de semana.

El cuadro azulcrema llegará con dos triunfos en la última semana, triunfo 1-2 en su visita a La Corregidora 1-2 frente a Club Querétaro y con lo que están en posición de Liguilla. Además, victoria en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2025 frente al Philadelphia Union por 0-1 en calidad de visitantes. Por su cuenta, el cuadro morado biene de conseguir una victoria 4-2 en casa ante el Club León. pero siguen fuera de puestos de Liguilla.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este duelo que será muy interesante y una buena prueba para las Águilas.

Pronóstico SI Fútbol

Las Águilas vienen de perder a Luis Ángel Malagón, su portero titular tras una lesión que sufrió entre semana en la Concachampions y hará que se pierda el Mundial 2026.

El equipo busca encontrar consistencia, luego de un torneo con altas y bajas donde no han encontrado estabilidad. Ante un rival relativamente sencillo, pero que puede darles una sorpresa, esperan volver a tratar de encontrar esa confianza y buen ritmo rumbo a la recta final de la fase regular, pues se ha pasado la valla de la primera mitad.

América 2-1 Mazatlán.

¿A qué hora se juega el América vs Mazatlán?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Ciudad de los Deportes

: Ciudad de los Deportes Fecha : domingo 15 de marzo

: domingo 15 de marzo Hora: 21:00 EE.UU. (Este), 19:00 MX, 02:00 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre el América y el Mazatlán (últimos cinco partidos)

América : 3

: 3 Empate : 2

: 2 Mazatlán: 0

Último partido entre ambos: 24/10/25 - Mazatlán 2-2 América - Liga MX

Últimos 5 partidos

América Mazatlán Philadelphia 0-1 América 10/03/26 Mazatlán 4-2 León 06/03/26 Querétaro 1-2 América 07/03/26 San Luis 4-1 Mazatlán 03/03/26 América 1-2 Juárez 04/03/26 Mazatlán 1-0 Pachuca 27/02/26 América 1-4 Tigres 29/02/26 Tijuana 1-1 Mazatlán 21/03/26 Puebla 0-4 América 20/02/26 Santos 1-2 Mazatlán 15/02/26

¿Cómo ver el América vs Mazatlán por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com, TUDN App México ViX, TUDN y Canal 5

Últimas noticias de América

PARTE MÉDICO



El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles.



Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución.#SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/CjpQiYZvRC — Club América (@ClubAmerica) March 11, 2026

América confirmó la gravedad de la lesión de Luis Ángel Malagón, luego de su lesión en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 frente al Philadelphia Union. A través de un comunicado, Club América informó lo que pasará con el portero tras su lesión.

Luego de su lesión de ruptura del tendón de Aquiles, el arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución.

Posible alineación de América (4-2-3-1): Rodolfo Cota; Aaron Mejía, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Rodrigo Dourado, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez; Patricio Salas.

Últimas noticias de Mazatlán

Orgullo, Alegría y Valentía de principio a fin. ESTO ES MAZATLÁN ⚓️ pic.twitter.com/79hj7N0mQE — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) March 7, 2026

Mazatlán consiguió un triunfo importante en la Jornada 10 del Clausura 2026 al derrotar 4-2 a León en el estadio El Encanto. El equipo local dominó gran parte del encuentro y logró una ventaja amplia que le permitió manejar el partido, aunque la visita intentó reaccionar en los minutos finales.

La victoria representó un resultado importante para Mazatlán, que supo aprovechar los errores defensivos de León durante buena parte del partido.

Posible alineación de Mazatlán (3-4-2-1): Ricardo Rodríguez; Facundo Almada, Lucas Merolla, Jair Díaz; Édgar Bárcenas, Sebastián Santos, Said Godínez, Mauro Zaleta; Dudu, Josué Ovalle; Brian Rubio.