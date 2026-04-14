América vs Nashville: previa, predicciones y alineaciones

El Club América busca volver a la gloria internacional y quiere seguir avanzando en la Concacaf Champions Cup 2026 frente al Nashville SC en la vuelta de los cuartos de final.

En el encuentro de ida no hubo mucho de que hablar y quedó en igualdad a cero goles en Tennessee, por lo que ahora en el mítico Estadio Azteca ahora renombrado Banorte, las Águilas reciben al club norteamericano.

De esa manera, les compartimos la información más importante acerca de este compromiso que será muy interesante en territorio mexicano.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro dirigido por André Jardine no llega en la mejor forma posible ni en su mejor nivel, pero aun así la localía debería pesar bastante para poder conseguir el triunfo y avanzar de ronda. El cuadro de Coapa no puede permitirse una eliminación ta temprana y ante un rival que si bien ha demostrado ser de los mejores del campeonato norteamericano, es inferior al mexicano.

Por lo tanto, vemos un triunfo sin muchos problemas para las Águilas por uno o dos goles de diferencia y así seguir con el objetivo de ir por un trofeo más de la Concacaf.

América 2-0 Nashville

¿A qué hora se juega el América vs Nashville?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Banorte

: Banorte Fecha : martes 14 de abril

: martes 14 de abril Hora: 23:30 EE.UU (Este), 21:30 MEX

Historial de enfrentamientos directos entre el América y el Nahville (últimos dos partidos)

América: 0

0 Empate : 2

: 2 Nashville: 0

Último partido entre ambos: 07/04/26 - Nashville 0-0 América - Concacaf Champions Cup 2026

Últimos 5 partidos

América Nashville América 1-1 Cruz Azul 11/04/26 Charlotte 1-2 Nashville 11/04/26 Nashville 0-0 América 07/04/26 Nashville 0-0 América 07/04/26 Santos Laguna 1-1 América Chicago 1-0 Nashville 04/04/26 Pumas 1-0 América 21/04/26 Nashville 5-0 Orlando 21/03/26 América 1-1 Philadelphia 18/03/26 Inter Miami 1-1 Nashville 18/03/26

¿Cómo ver el América vs Nashville por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One México FOX One

Últimas noticias de América

Este fin de semana en el Clásico Joven el conjunto azulcrema empató a una anotación ante la Máquina Celeste en la reinauguración del Estadio Banorte y con ese resultado después de 14 fechas están en zona de Liguilla.

Las Águilas se ubican en la séptima posición de la clasificación general con 19 unidades, aunque tiene tres duelos seguidos sin ganar.

Posible alineación de América (4-2-3-1): Rodolfo Cota; Ramón Juárez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Miguel Vázquez; Rodrigo Dourado, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez; Raúl Zúñiga.

Últimas noticias de Nashville

Después de siete jornadas en la Major League Soccer, el Nashville SC es líder de la Conferencia Este con 16 unidades, superando a los13 y 12 puntos de Chicago Fire e Inter Miami, respectivamente.

Sam Surridge es líder de goleo con siete goles junto a Petar Musa de FC Dallas, cabe recordar que la campaña pasada estuvo la major tiempo como líder de goleo, pero perdió el primer lugar en las últimas jornadas.

Posible alineación de Nashville (4-2-3-1): Brian Schwake; Andy Najar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Reed Baker-Whiting; Patrick Yazbek, Matthew Corcoran; Cristian Espinoza, Hany Mukhtar, Warren Madrigal; Sam Surridge.

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