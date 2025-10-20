América vs Puebla: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Esta semana es de fecha doble y desde este martes 21 de octubre arranca la actividad y uno de los encuentros será el Club América recibiendo al Club Puebla en la correspondiente Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
El conjunto azulcrema es tercero de la clasificación con 27 puntos, producto de ocho triunfos, tres empates y dos derrotas. Mientras que, la franja es el sotanero con 8 unidades con dos triunfos, dos empates y nueve derrotas.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el América vs Puebla?
- Ciudad: Ciudad de México
- Fecha: martes 21 de octubre
- Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)
- Estadio: Ciudad de los Deportes
¿Cómo se podrá ver el América vs Puebla en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA
ViX
México
TUDN y Canal 5
ViX y Lavytime
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de América
Rival
Resultado
Competición
Cruz Azul
2-1 D
Liga MX
Santos
3-0 V
Liga MX
Pumas
4-1 V
Liga MX
San Luis
0-1 D
Liga MX
Monterrey
2-2 E
Liga MX
Últimos cinco partidos de Puebla
Rival
Resultado
Competición
Tijuana
4-3 V
Liga MX
Querétaro
3-1 D
Liga MX
Chivas
0-2 D
Liga MX
Pachuca
2-2 E
Liga MX
Necaxa
1-0 D
Liga MX
Últimas noticias de América
Después de la dura derrota frente a la Máquina Celeste el cuadro de Coapa se recupera para encarar la fecha doble en casa donde esperan volver a la senda del triunfo.
Últimas noticias de Puebla
La franja obtuvo un gran triunfo en casa al conseguir una espectacular remontada 4-3 ante el conjunto tijuanense y pudo recibir oxígeno, pero se mantiene en el fondo de la clasificación.
Posibles alineaciones
América
Portero: Luis Ángel Malagón.
Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.
Centrocampistas: Erick Sánchez, Israel Reyes, Alexis Gutiérrez.
Delanteros: Alejandro Zendejas, Rodrigo Aguirre y Allan Saint-Maximin.
Puebla
Portero: Julio González.
Defensas: Eduardo Navarro, Luis Rey, Nicolás Díaz.
Centrocampistas: Alejandro de la Rosa, Efraín Orona, Alejandro Organista, Emiliano Gómez, Fernando Monarrez.
Delanteros: Édgar Guerra, Ricardo Marín.
Pronóstico SI
América 3-1 Puebla.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.