América vs Puebla: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Las águilas llegan tras caer en el Clásico Joven ante el Cruz Azul
Benjamín Guerra|
La previa de América vs Puebla en la Liga MX
La previa de América vs Puebla en la Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Esta semana es de fecha doble y desde este martes 21 de octubre arranca la actividad y uno de los encuentros será el Club América recibiendo al Club Puebla en la correspondiente Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El conjunto azulcrema es tercero de la clasificación con 27 puntos, producto de ocho triunfos, tres empates y dos derrotas. Mientras que, la franja es el sotanero con 8 unidades con dos triunfos, dos empates y nueve derrotas.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el América vs Puebla?

  • Ciudad: Ciudad de México
  • Fecha: martes 21 de octubre
  • Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)
  • Estadio: Ciudad de los Deportes

¿Cómo se podrá ver el América vs Puebla en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN USA

ViX

México

TUDN y Canal 5

ViX y Lavytime

España

Sin transmisión

Sin transmisión

Últimos cinco partidos de América

Rival

Resultado

Competición

Cruz Azul

2-1 D

Liga MX

Santos

3-0 V

Liga MX

Pumas

4-1 V

Liga MX

San Luis

0-1 D

Liga MX

Monterrey

2-2 E

Liga MX

Últimos cinco partidos de Puebla

Rival

Resultado

Competición

Tijuana

4-3 V

Liga MX

Querétaro

3-1 D

Liga MX

Chivas

0-2 D

Liga MX

Pachuca

2-2 E

Liga MX

Necaxa

1-0 D

Liga MX

Últimas noticias de América

Después de la dura derrota frente a la Máquina Celeste el cuadro de Coapa se recupera para encarar la fecha doble en casa donde esperan volver a la senda del triunfo.

Últimas noticias de Puebla

La franja obtuvo un gran triunfo en casa al conseguir una espectacular remontada 4-3 ante el conjunto tijuanense y pudo recibir oxígeno, pero se mantiene en el fondo de la clasificación.

Posibles alineaciones

América

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.

Centrocampistas: Erick Sánchez, Israel Reyes, Alexis Gutiérrez.

Delanteros: Alejandro Zendejas, Rodrigo Aguirre y Allan Saint-Maximin.

Puebla

Portero: Julio González.

Defensas: Eduardo Navarro, Luis Rey, Nicolás Díaz.

Centrocampistas: Alejandro de la Rosa, Efraín Orona, Alejandro Organista, Emiliano Gómez, Fernando Monarrez.

Delanteros: Édgar Guerra, Ricardo Marín.

Pronóstico SI

América 3-1 Puebla.

Benjamín Guerra
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

