Carlo Ancelotti sabe que debe limpiar la imagen que dejó Brasil tras la derrota 1-0 ante Bolivia en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con un plantel sin veteranos y con poco brillo, la “Canarinha” no ofreció una buena versión en la reciente doble fecha clasificatoria y aún quedan varias dudas por resolver.

Una de ellas es Neymar Jr., quien no estuvo convocado para cuidar su físico tras las recurrentes lesiones que ha tenido. El jugador de Santos sigue siendo un futbolista importante para Ancelotti y lo confirmó en una entrevista con ESPN Brasil.

"Nosotros no vamos a observar cómo juega Neymar, todo el mundo conoce su talento. En el fútbol moderno, para aprovechar su talento, el jugador tiene que estar en una condición física buena. Si él está en su mejor condición física, no va a tener problemas para estar en la selección", explicó el ex estratega del Real Madrid.

El entrenador reveló que hay una buena relación con el atacante y que ya tienen un plan de trabajo para la Copa del Mundo, que debe ser la última para Neymar Jr. Después de su corto paso por Arabia Saudita, el atacante volvió a su país para encontrar ritmo de juego y convencer a Ancelotti de que debe contar con él en el futuro.

"Hablé con él. Él vino al hotel antes del partido contra Paraguay y hablamos de eso. Está todo claro, la idea sigue siendo la misma. Lo colocaría como media punta o delantero, tiene que jugar centrado, no puede jugar por fuera porque el fútbol moderno necesita atacantes con calidad física. Puede jugar de media punta sin ningún problema".

Ancelotti también habló de otros temas y confesó que le gustaría quedarse en el puesto de seleccionador hasta el 2030. Es la primera vez que el reconocido estratega cumple las funciones de entrenador de un combinado nacional y se nota que lo está disfrutando.