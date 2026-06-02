Andoni Iraola está a un paso de convertirse en el nuevo técnico del Liverpool

Luego de confirmar la salida de Arne Slot del Liverpool, la dirigencia inglesa avanzó rápidamente en la búsqueda de un nuevo entrenador y llegó a un principio de acuerdo para incorporar a Andoni Iraola como nuevo responsable de la conducción del primer equipo.

🚨💣 BREAKING: Liverpool reach agreement in principle to appoint Andoni Iraola as new manager, here we go! 🔴🫱🏻‍🫲🏼



Exclusive story from Saturday, 100% confirmed: Arne Slot left and Iraola will lead #LFC project, as expected.



Talks advanced over last 48h and deal in place. pic.twitter.com/2FIMdRnn0B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

La decisión llega después de una temporada que dejó sensaciones encontradas en Anfield. Aunque el técnico neerlandés logró conquistar la Premier League en su primera campaña en el banco, el rendimiento posterior no estuvo a la altura de las expectativas. La falta de títulos en el último periodo y un desempeño moderado en la UEFA Champions League terminaron acelerando el cierre de su ciclo.

En ese contexto, el nombre de Iraola apareció entre los principales candidatos. Su trabajo en el Bournemouth despertó el interés de varios clubes importantes de Europa, pero finalmente será el Liverpool quien apueste por el entrenador español para encabezar una nueva etapa deportiva.

El arquitecto de una de las revelaciones de Inglaterra

Bajo su conducción, el Bournemouth firmó una temporada histórica al finalizar en los puestos de clasificación continental y asegurar un lugar en la Europa League por primera vez; más allá de los resultados, el técnico logró construir un equipo reconocible y competitivo.

Los Cherries fueron uno de los conjuntos más efectivos de la Premier en recuperaciones altas, ataques verticales y acciones de contragolpe, además de destacarse por la velocidad con la que recuperaban la posesión de la pelota tras perderla.

Nottingham Forest v AFC Bournemouth - Premier League - City Ground | Mike Egerton - PA Images/GettyImages

Uno de los aspectos que más sedujo a la directiva de los Reds es la claridad táctica de Iraola. A diferencia de proyectos más cambiantes, sus equipos mantienen una estructura definida y una idea de juego reconocible independientemente del rival. Y las estadísticas avalan ese estilo.

Ahora, con el acuerdo prácticamente cerrado, el Liverpool apuesta por un entrenador en pleno crecimiento que llega respaldado por resultados, personalidad y una propuesta futbolística que promete devolver intensidad y protagonismo a uno de los grandes de Inglaterra.

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