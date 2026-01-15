André Jardine habla luego de la dura derrota del América en contra de San Luis

La derrota del América como local frente al Atlético de San Luis dejó sensaciones encontradas en Coapa. Tras el silbatazo final, André Jardine compareció con autocrítica y contexto, subrayando que el desarrollo del partido quedó marcado por una acción tempranera que alteró cualquier plan inicial y obligó a su equipo a remar contracorriente.

El estratega brasileño explicó que la expulsión de Ramón Juárez condicionó por completo el encuentro desde los primeros minutos. “Es difícil analizar el partido, fue duro y cerrado; jugar once contra once ya era complejo por el planteamiento de San Luis, pero con uno menos todo cambia”, señaló, insistiendo en que la inferioridad numérica alteró los tiempos y decisiones.

Aun con el disgusto por el resultado, Jardine no eludió reconocer méritos del rival. Felicitó al Atlético de San Luis por su victoria y su orden táctico, aunque dejó claro que la expulsión fue determinante. “Cualquier equipo bien trabajado puede complicarte; la roja nos obligó a variar y terminó pesando”, explicó, evitando excusas pero subrayando el contexto.

El técnico del Club América también envió un mensaje de calma hacia el entorno azulcrema. Aseguró que el cuerpo técnico trabaja a diario para corregir fallas y elevar el nivel mostrado. “Estamos entrenando mucho; sabemos dónde estamos parados y queremos reaccionar en el próximo partido”, prometió con firmeza ante los medios.

Uno de los temas sensibles de la noche fueron los abucheos dirigidos a Kevin Álvarez. Jardine fue claro al defender a su jugador, destacando la importancia del apoyo interno. “Cada error es aprendizaje; no ganamos nada señalando o ‘matando’ a un futbolista. De adentro tenemos que ser tranquilos y respaldarlo”, sentenció.

El brasileño agregó que comprende la reacción de la grada, pero pidió mesura y paciencia. “La gente tiene derecho a manifestarse, pero nosotros debemos acompañar al jugador, ayudarlo a recuperar confianza y a encontrar su mejor versión. Kevin quiere volver y trabaja con humildad”, afirmó, cerrando filas con su plantilla.

Más allá del traspié, Jardine remarcó que el torneo apenas comienza y que sacar conclusiones definitivas sería injusto. Recordó que situaciones similares ya se presentaron en jornadas recientes y que el desempeño debe analizarse con mayor margen, sin perder de vista los objetivos colectivos ni la exigencia histórica del club.

El calendario no concede respiros. América se medirá el próximo fin de semana al Pachuca con la obligación de ganar para enderezar el rumbo. Jardine lo sabe: la respuesta debe ser inmediata, en la cancha, y con carácter, para apagar cualquier duda y reafirmar aspiraciones.

