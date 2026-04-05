Se llevó a cabo la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en la Comarca Lagunera con la visita del Club América para enfrentar al Santos Laguna, el peor equipo en lo que va del certamen y ni así el conjunto azulcrema pudo sacarle los tres puntos y se tuvieron que conformar con un desabrido empate a 1-1.

Las críticas y señalamientos continúan para los dirigidos por André Jardine y no es para menos, pues no pudieron derrotar al sotanero con todo y que jugó los últimos minutos del juego con un hombre menos.

Tras esta situación, el entrenador brasileño confesó que el grupo se encuentra molesto por el resultado obtenido em Torreón.

"Sin duda un sabor de frustración por el esfuerzo que hicimos para estar al frente y la sensación de que no podríamos dejar escapar la victoria de la forma que fue, con un hombre más y vuelve a pasar de sufrir un gol al final, no sustentar la victoria. Un vestidor molesto", apuntó.

A lo largo del certamen el cuadro de Coapa ha sufrido en la zona defensiva que lo han llevado a sacar resultados adversos, alejados de los resultados que el técnico carioca obtenía en su primer año como timonel, por lo que han repartido puntos y se han mantenido fuera de los primeros sitios rumbo a la Liguilla.

América 🦅



André Jardine reconoce su frustración tras el 1-1 ante Santos Laguna, si bien las Águilas dormirán esta noche dos posiciones arriba (6to lugar) por la combinación de resultados en esta Fecha 13.@futpicante pic.twitter.com/2VIfn1Q9np — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) April 5, 2026

Erick Sánchez encenció las alarmas

🚨🦅 Me parece que lo de Erick Sánchez puede ser más grave de lo que aparenta… se tocó la parte posterior de la rodilla y no pinta bien.

La buena, salió caminando y sigue en el banquillo, ojalá no sea de gravedad para un jugador que está en víspera de la Copa del Mundo🇲🇽🩼 pic.twitter.com/feh2hYZvqq — Edgar Morales (@edddgarm) April 5, 2026

Ahora, por si fuera poco, el equipo ha sufrido la lesión de uno de sus jugadores titulares, Erick Sánchez que por cierto es un seleccionado nacional que podría acudir al Mundial 2026, sufrió una lesión en el partido.

Según informó el periodista Edgar Morales horas después de la lesión, lo del Chiquito Sánchez podría ser más grave de lo que se observó en el campo, pues salió tocándose la parte posterior de la rodilla. Sin embargo, por ahora no se ha confirmado nada, solamente son los primeros reportes desde la prensa, por lo que habrá que esperar al comunicado del cuerpo médico del cuadro azulcrema.

Las Águilas siguen en puestos de Liguilla

América sueña con la Liguilla | Jam Media/GettyImages

Tal vez la única cosa rescatable de todo es mirar la tabla y ver que subimos dos, que los otros equipos también están sufriendo, ves Toluca perdiendo, Cruz Azul perdiendo, es el torneo muy parejo en este momento, muy equilibrado André Jardine.

El cuerpo técnico azulcrema tiene el objetivo de meterse a la Fiesta Grande y recordó que una vez ahí, el formato del fútbol mexicano les permitirá soñar con conquistar un campeonato más.

"Momento de atravesar, de clasificar y de entender una vez más de lo que se trata el torneo mexicano, que la primera parte es tratar de clasificarse entre los ocho y ahí sí como si fuera un nuevo torneo, con otro formato donde realmente se decide al campeón mexicano", sentenció.