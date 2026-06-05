André Jardine rompe el silencio luego de su salida del América

El tiempo de André Jardine dentro del América ha llegado a su fin. La nueva gerencia del club consideró que lo mejor para todos era poner en pausa la relación. Siendo el caso, el brasileño ha roto el silencio en medio de un cúmulo de emociones para explicar el fondo y forma de su adiós.

¡NO DIGAS ESO MI AMOR, POR FAVOR! 🥺💔



El desgaste mental y la presión fueron algunas de las razones que orillaron a Jardine a dejar el equipo.



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Dejamos pasar algunos días más para tomar en conjunto la decisión y ahí creo que el club pasó a sentir lo mismo que yo, que realmente era el mejor camino para todas las partes, cerrar esta etapa y era una preocupación que yo tenía después de todo lo que vivimos aquí, proteger un poco las relaciones que construimos, yo con Emilio, con Baños, con los jugadores, con la afición, darnos una pausa. André Jardine

Aademás, añade que todas las partes consideraron que era lo mejor para el futuro del club.

Creo que fue quedando con el pasar de los días, muy claro a todas las partes que era lo mejor, por más que parezca una ruptura abrupta, pero no, fue muy pensada, muy calculada y con la sensación que yo, por lo menos tengo muy fuerte, que es el cierre de una primera etapa, dejando un gusto de que quiero un poco más, incluso dejando algunos objetivos por concretar, que aún no conseguimos en esta primera etapa. André Jardine

Jardine dejó en claro que se visualiza en un futuro regresando a Coapa por su revancha con el equipo.

America v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Pero la segunda etapa que yo imagino que pueda pasar, va a ser con otra energía, en otro momento, incluso nosotros pudiendo venir con la misma fuerza y hambre con la que llegamos aquí en el primer día con América. André Jardine

Cerró dejando un mensaje a la plantilla, misma de la que no se pudo despedir en persona.

Con los jugadores no tuve la oportunidad de despedirme, algunos que ya me mandaron mensaje, ahí si, pero aprovecho también el momento para agradecer a cada jugador, el empeño, la forma en que se dedicaron y creyeron en mí como líder, el líder apenas apunta un camino y si los jugadores no lo creen, no pasa y creo que no faltó aquí, en ningún momento de parte de los jugadores, de esta creencia y de esta fuerza para hacer aquí lo que creíamos acontecer de verdad. André Jardine

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