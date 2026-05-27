André-Pierre Gignac estaría cerca de fichar con un importante equipo de la MLS

Dentro de tres días, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se enfrentarán a los Diablos Rojos del Toluca, para el partido correspondiente a la gran final por la CONCACAF Champions CUP 2026.

Lo lógico sería que toda la información relacionada con el conjunto felino tuviera que ver con posibles alineaciones para enfrentarse a los Diablos y demás cuestiones relativas a la disputa por el campeonato intercontinental.

Sin embargo, los rumores han apuntado hacia otra dirección. Hace apenas unos días, se hablaba de la posible salida de Juan Brunetta en el próximo mercado de verano, siempre y cuando apareciera algún club dispuesto a pagar por él los 11 millones de dólares que la directiva habría establecido.

Tigres UANL v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Ahora, se rumora que André-Pierre Gignac podría estar cerca de amarrar su fichaje con un nuevo equipo, confirmando los rumores de todos aquellos que desde hace tiempo aseguraron que el francés no se retiraría del fútbol profesional en este semestre, independientemente de cómo le vaya en la final a Tigres contra Toluca.

El equipo en cuestión sería el Orlando City de la MLS, quien, según informa el reconocido periodista deportivo de TUDN y Multimedios Deportes, Diego Armando Medina, estaría muy cerca de concretar la operación.

"GIGNAC ESTÁ CERCA DE LLEGAR AL ORLANDO CITY" 💣💥



André Pierre Gignac ya tendría equipo y no es en el futbol mexicano, el francés llegaría a la MLS para jugar con el Orlando City, esto de acuerdo a la información de @DiegoArmaMedina .



El periodista informó en RG La Deportiva,… pic.twitter.com/ngFtgq8Vdc — RG La Deportiva (@rg690) May 27, 2026

¿Otro ídolo de Tigres que saldría mal de la institución?

El sueño de todos los aficionados de Tigres era que el ídolo francés se retirara como campeón, defendiendo los colores de la 'U' de Nuevo León. Sin embargo, los planes de Gignac distan por completo de aquellos que ya no le ven más futuro dentro del balompié profesional. Él cree tener aún la calidad suficiente para jugar al menos un par de torneos más, por eso habría decidido aceptar la oferta del Orlando City.

Más allá de la salida de André, lo que tiene un tanto preocupados a los fanáticos de Tigres es la forma en la que podría darse dicha salida. Y es que temen que ocurra lo mismo que pasó recientemente con Javier Aquino y que se sume a la lista de referentes del club que salen mal de la institución, en la cual figuran nombres como Robert Dante Siboldi, Ricardo: el 'Tuca' Ferretti, Lucas Lobos, Walter Gaitán... entre otros.

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