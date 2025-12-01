Andrés Gudiño habló sobre el penal fallado por Chicharito que significó el pase de Cruz Azul

Cruz Azul consumó su clasificación a las semifinales del torneo tras eliminar a Chivas en una eliminatoria vibrante, marcada por las volteretas y por la tensión propia de una liguilla. El conjunto celeste supo resistir los momentos adversos y golpear en los instantes clave para asegurar su pase.

El partido se destrabó en los minutos finales, cuando Chivas tuvo en sus manos —o mejor dicho, en los pies de Javier Hernández— la oportunidad de cambiar la historia. Pasado el minuto 80, 'Chicharito' erró un penalti decisivo enviando la pelota por encima del travesaño, acción que terminó pesando en el desenlace.

EXCLUSIVA con ANDRÉS GUDIÑO, portero de @CruzAzul:



➖️ "Me siento con confianza, mas no confiado".



➖️ "Agradecer a Nacho Rivero por dejarme el gafete de capitán".



➖️ Sobre el penal: "Afortunadamente para nosotros, la volaron".



➖️ "El equipo está UNIDO".



pic.twitter.com/WHFU2JlcSZ — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) December 1, 2025

Tras el encuentro, Andrés Gudiño, arquero titular de Cruz Azul, reconoció que vivió esa jugada con máxima atención. “Desde que yo vi la jugada a nivel de cancha traté de concentrarme lo más posible, afortunadamente para nosotros y desgraciadamente para ellos la volaron”, expresó sobre el momento que, para muchos, marcó el rumbo definitivo.

El guardameta destacó también la postura competitiva del equipo a lo largo del compromiso. Subrayó la dificultad del duelo y la intensidad que ambas escuadras mostraron en cada pelota disputada, reflejo de la exigencia típica de un cruce de cuartos de final.

Sobre el análisis global del partido, Gudiño remarcó: “Fue muy intenso, un partido cerrado, hay que felicitar al otro equipo, vino y se plantó”. Enseguida, reconoció el carácter mostrado por el plantel celeste: “También resaltar del equipo de nosotros, nunca dejamos de luchar. Me siento muy bien con mucha confianza, más no confiado”.

El error de Hernández terminó siendo un golpe emocional del cual Chivas no logró reponerse. Cruz Azul, por su parte, mantuvo el orden y administró la ventaja en los últimos instantes, demostrando madurez competitiva en momentos límite.

Con la clasificación asegurada, Cruz Azul ya tiene la mira puesta en su próximo desafío: los Tigres. La serie promete intensidad, exigencia y un nuevo examen para un equipo que parece haber encontrado solidez, personalidad y rendimiento en el momento indicado.