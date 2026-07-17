Ángel Correa, a horas de cerrar su llegada con River Plate

La batalla entre Ángel Corre y los Tigres de la UANL está por llegar a su final. El cuadro del norte del país inició la Liga MX con una caída en el campo de Tijuana. Para este juego, Correa no hizo acto de presencia, clara señal de que el jugador está mucho más fuera que dentro del equipo que comanda Guido Pizarro.

Desde hace semanas Ángel tiene un acuerdo total con la escuadra de River Plate. Ahora, ha hecho todo lo que ha estado en sus manos para Tigres acepte darle salida. El cuadro de la manada dio luz verde a dicho movimiento y a la espera de que los argentinos realicen el pago oportuno, todo indica que el traspaso se ha de cerrar este mismo fin de semana.

🚨🇦🇷 Ángel Correa MUY CERCA de ser nuevo jugador de River Plate.



->Acuerdo verbal entre Club y jugador

->Pendiente de acuerdo total entre Clubes

->Gestiones superan los 13MDD

->Molestia 🐯 con Correa, ya no cuentan con él



DETALLES.https://t.co/BjxH5wUeso — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) July 16, 2026

Fernando Esquivel reporta que el acuerdo está en su etapa final. River Plate abonará una cifra por encima de los 13 millones de dólares para quedarse con la carta de Correa. Adicional, será el cuadro rojiblanco quien cubra la parte de los impuestos con el gobierno de México por un gasto de tal inversión. La cifra ascendería unos dos millones de dólares más.

Tigres no quiere perder más tiempo y pide tanto a River como al manejo de Correa velocidad. El club requiere de los recursos del traspaso para moverse en el mercado y fichar a un centro delantero que cubra la salida de Ángel, como la del mismo André Pierre Gignac.

Toluca v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026: Final | Manuel Velasquez/GettyImages

Tras el duelo en contra de Tijuana, el mismo Guido Pizarro afirmó que Correa tiene un por fuera del club. Esto fue decisión cien por ciento del jugador y contó con el respaldo del técnico, quien dentro de su filosofía de trabajo tiene claro que no es productivo mantener en plantilla a piezas que no tienen el deseo de estar.

Correa fue al final del día una apuesta a largo plazo de parte de Tigres. Visto como el heredero de las glorias de Gignac. Un año después de su llegada, firma el adiós. Si bien no deja pérdidas de dinero, si un golpe en el orgullo felino por la forma en que se va.