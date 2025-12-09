¿Anselmi tomará el lugar de Domenec Torrent en Rayados de Monterrey?

Los rumores sobre un posible cambio de timón en Monterrey comenzaron a tomar fuerza tras la eliminación del equipo en semifinales. Diversos reportes han puesto a Martín Anselmi como el principal candidato para asumir el cargo en caso de una reestructura deportiva.

Fuentes cercanas al club afirman que FEMSA, grupo propietario de Rayados, ya habría sostenido un primer contacto con el entorno del entrenador argentino. La directiva analiza alternativas que permitan potenciar un plantel diseñado para pelear títulos de inmediato.

¿SE VUELVE RAYADO? 🇫🇮😱🔥



Tras la dolorosa eliminación de Rayados del torneo, la directiva estaría meditando en un cambio de timón que los haga por fin levantar el título, y Martín Anselmi sería la opción.



De acuerdo con la prensa regia, Domènec Torrent también está en la rampa… pic.twitter.com/N1gobql6Ti — Futbol Total (@futboltotal) December 8, 2025

Sin embargo, desde la institución regia también existe un mensaje claro: por ahora, no hay decisión tomada sobre la continuidad de Domènec Torrent. Su permanencia, de hecho, sigue siendo el escenario prioritario dentro del organigrama deportivo del club.

¿SE QUEDA O SE VA? 🤔



Después de la eliminación de Rayados en Semifinales, el presidente deportivo, José Antonio 'Tato' Noriega, salió a hablar públicamente para fijar postura sobre el proyecto y sobre la continuidad de Domènec Torrenthttps://t.co/XRfgd63xKS pic.twitter.com/xcBYC0OSaA — MedioTiempo (@mediotiempo) December 8, 2025

José Antonio ‘Tato’ Noriega, presidente deportivo de Rayados, reafirmó públicamente la confianza hacia el técnico español. El directivo aclaró que el diálogo con Torrent es permanente y que, al tener contrato vigente, su salida no está sobre la mesa en estos momentos.

“La plática (con Dome) fue en dos sentidos, la primera fue de lo que ha pasado… después darle vuelta a la página y ahora a pensar en lo que viene. Lo de la ratificación no es necesario porque tiene contrato vigente, entonces eso no toca”, explicó Noriega, recalcando la postura institucional.

Toluca v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El dirigente añadió que el proceso interno no ha concluido y que el análisis continuará durante los próximos días, siempre en comunicación directa con el entrenador catalán. La intención del club es corregir errores y fortalecer la estructura deportiva sin decisiones precipitadas.

Pese a ello, el nombre de Martín Anselmi sigue siendo del agrado de algunos sectores de FEMSA. Su estilo dinámico y su éxito reciente han generado interés, aunque al momento no existe negociación formal ni un avance cercano a concretarse.

Rayados se encuentra así en un punto de evaluación, con Torrent aún al mando y Anselmi figurando únicamente como una alternativa en estudio. El desenlace dependerá del proyecto deportivo que la directiva defina para la próxima temporada.