El fútbol árabe prepara una millonaria oferta por una estrella del fútbol mundial como Mohamed Salah.

Según informes, clubes como Al Hilal y Al Qadsiah se mueven para seducir al delantero egipcio si decide salir del Liverpool.

Los clubes de Arabia Saudita ya se preparan para lanzar ofertas millonarias por Mohamed Salah si el extremo decide dejar el Liverpool, según publica The Telegraph en las últimas horas. La posibilidad se abre tras las últimas decisiones técnicas de Arne Slot en Anfield Road, donde ha decidido prescindir de él, además del interés histórico de la liga saudí en estrellas de perfil internacional y de origen árabe.

Mohamed Salah, de 33 años, fue suplente en tres partidos seguidos: West Ham, Sunderland y Leeds, que terminó con empate 3-3 en la última pelota cuando los de Arne Slot estaban 3-2 en ventaja.

Leeds United v Liverpool - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Al Hilal figura como favorito para pujar por el atacante si se abre la posibilidad, según las fuentes. El club, dirigido por Simone Inzaghi, ya cuenta con jugadores de renombre como Darwin Núñez, João Cancelo y Theo Hernández, lo que le da músculo deportivo y económico para lanzar una propuesta ambiciosa.

En la puja también aparece el Al Qadsiah, que ya mostró interés y tiene a Míchel (González Martín del Campo) como entrenador. En su plantilla figura el español Nacho, exmadridista, y el club saudí ha acelerado movimientos en mercados secundarios para reforzar su competitividad continental y mercadotécnica. Su oferta económica podría ser determinante para seducir a jugadores de perfil alto.

El interés no es solo deportivo: Mohamed Salah tiene valor simbólico como emblema árabe y su fichaje potenciaría la imagen de la liga. También pesa que 22 futbolistas de la primera oleada de ‘súper fichajes’ terminan contrato, lo que obliga a los clubes saudíes a valorar incorporaciones que mantengan el impacto mediático.