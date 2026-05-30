En una operación relámpago, el FC Barcelona se hizo de su primer fichaje de verano: se trata de Anthony Gordon, proveniente del Newcastle, que firmó su contrato hasta 2031 en una operación de 70 millones de euros.

Su presentación oficial se demoró varias horas por cuestiones burocráticas, pero una vez concretadas las firmas el inglés habló en rueda de prensa: "Quería hablar español, porque quería jugar en el Barça. Lo crean o no. Lo he aprendido los dos últimos años. Tenía un fisioterapeuta en el Newcastle, y siempre le decía que un día jugaría en el Barça. Solo he ganado un trofeo con el Newcastle y tengo hambre por ganar. Quiero ganarlo todo.", dijo.

“Cuando supe que era una opción seria no dudé. Es el mejor club del mundo y un sueño que tengo desde pequeño. No se ficha por un club así todos los días. Estoy muy emocionado. Es el club más grande del planeta. Es una gran responsabilidad”, añadió el ex futbolista de las Urracas.

El inicio de una nueva aventura 📖🔵🔴 pic.twitter.com/2XcwtW6VwE — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 29, 2026

Además, recordó el cruce por la etapa de liguilla de la UEFA Champions League entre su ex equipo y el nuevo: "Jugar con Lamine y el resto es emocionante. Son jugadores top, los mejores del mundo. Lo vi cuando jugamos contra ellos. Jugar en St. James' Park es complicado por el ambiente tan intenso, pero Frenkie y Pedri nos superaron".

“Si ya estaba emocionado antes de hablar con él, imagínate después. Es una gran persona, un entrenador increíble. Espero que juntos podamos ganar muchos títulos. Si solo pudiese elegir un título, me quedaría con la Champions”, cerró sobre su primera charla con Hansi Flick, entrenador del FCB.

En la última campaña con el Newcastle, Anthony Gordon jugó 26 de los 38 partidos posibles de Premier League, con seis tantos y dos pases gol. En la UEFA Champions League tuvo asistencia perfecta con 12 encuentros, con 10 goles y dos asistencias.