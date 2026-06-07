Anthony Gordon se convirtió rápidamente en el primer fichaje del Barcelona, el mismo equipo que fue su verdugo y lo dejó fuera de la Champions League en marzo cuando defendía la camiseta del Newcastle. El fútbol tiene giros inesperados y el extremo inglés más que nadie lo sabe ya que pasó, en cuestión de semanas, de sufrir a los culés a vestir sus colores. Lejos de conformarse con cumplir un sueño, dejó en evidencia que llega con ambiciones mucho más grandes.

Desde la concentración de Inglaterra para el Mundial 2026 y luego de la victoria 1-0 a Nueva Zelanda, Gordon habló con talkSPORT sobre su llegada al conjunto dirigido por Hansi Flick. "No me conformo con jugar en el Barcelona. Quiero ganarlo todo. Aquí es donde empieza mi carrera", expresó.

El delantero reconoció que las últimas semanas fueron especiales tanto para él como para su familia. Según contó, siempre imaginó llegar a una institución de esta magnitud. "Han sido dos semanas vertiginosas, las mejores que he tenido nunca para mí y mi familia. Desde muy joven decía que iba a llegar a este punto", señaló, al mismo tiempo que aseugró que su objetivo pasa por alcanzar el máximo nivel posible.

Anthony Gordon Presentation As A New Player Of Fc Barcelona | Europa Press Sports/GettyImages

Además, reveló que Marcus Rashford, compañero en la selección inglesa, tuvo una participación importante en los días previos a su llegada. "Me estuvo contando lo buenos que son los chicos y el espíritu de equipo que tienen, algo que ya había oído de la gente del Barça", dijo

Marcus Rashford has been selling Barcelona to Anthony Gordon 👀🔵🔴



🗣️ 'He was telling me how good the team spirit is at Barca, telling me about the city and places to live. He is a really lovely and caring guy' pic.twitter.com/Om4lJ4DsZK — OneFootball (@OneFootball) June 7, 2026

A pesar de la ilusión que genera su fichaje, Gordon mantiene la atención puesta en el Mundial. Inglaterra debutará el 17 de junio frente a Croacia y el extremo busca llegar en las mejores condiciones posibles luego de varias semanas con poca actividad en Newcastle. "Estaba en mejor forma de lo que pensaba. Voy por muy buen camino", afirmó.

También restó importancia a la competencia interna dentro de la selección y a la asignación de dorsales. Rashford llevará el número 11 y Gordon el 18, una cuestión que para él no modifica nada. "Estoy aquí para ganar para Inglaterra. No se trata de mí. Lo importante es el equipo. Así que denme el número que quieran. Me da igual", concluyó.