Anthony Gordon y Javier Aguirre protagonizaron uno de los momentos más divertidos del Mundial 2026 luego de que se viralizara un video en el que el entonces entrenador de México le gritó una grosería durante el partido de octavos de final entre el Tri e Inglaterra. Lejos de tomarlo como una ofensa, el extremo inglés explicó cómo vivió aquel intercambio y aseguró que lo interpretó como un cumplido.

Durante una pausa de hidratación en el encuentro disputado en el Estadio Azteca, trascendió un video en el que se vio a Aguirre intercambió unas palabras con Jude Bellingham (a quien le habría pedido su camiseta) y luego llamó a Gordon. En ese instante lanzó un insulto en inglés que terminó con una sonrisa de los dos.

SOCCER: JUL 10 FIFA World Cup 26 - England Training | Icon Sportswire/GettyImages

Casi una semana después, el futbolista del Barcelona contó cómo vivió aquel momento. "Me acordé de eso. Fue una broma", expresó Gordon. Luego agregó que el ambiente del partido dio lugar a un intercambio diferente entre jugador y entrenador. "Con todo el calor y la tensión que rodeaban al partido, fue un momento divertido", dijo.

El inglés también explicó por qué entendió aquel comentario de una forma positiva. "Acababa de dejar en ridículo al lateral por la banda, así que fue una especie de cumplido de su parte. Al menos así me lo tomé", afirmó.

🚨🗣️ Javier Aguirre (Entrenador de México) después del partido vs Inglaterra:



"Gordon! F*ck you!" Y luego se ríen 🇲🇽😂 pic.twitter.com/xRytyin4rV — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 6, 2026

Gordon incluso dejó una buena impresión sobre el DT mexicano. "Parecía un buen tipo. Estuvo hablando conmigo y con Bellingham durante todo el partido", comentó. "Me gustó bastante que hablara con nosotros", agregó.

El delantero también señaló que nunca vivió una situación similar con un entrenador. "Nunca he discutido con un técnico. Normalmente me dicen cosas así cuando has hecho algo bien y te hacen un cumplido, o un cumplido no tan agradable como ese. Me ha pasado un par de veces", señaló.

Dentro del campo, los Tres Leones terminaron imponiéndose por 3-2 para avanzar a los cuartos de final. Bellingham marcó un doblete y Harry Kane convirtió de penal; para México significó el final de un Mundial que dejó una actuación muy destacada bajo la conducción de Aguirre, quien posteriormente dejó el cargo y dio paso a Rafael Márquez.