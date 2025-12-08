Antonio Mohamed apunta al bicampeonato con Toluca
El técnico no esconden su emoción ante la posibilidad de ganar una vez más el título de Liga MX.
Luego de eliminar a los Rayados de Monterrey, el Toluca buscará defender su corona de la Liga MX ante los Tigres de Guido Pizarro. El técnico, Antonio Mohamed no pudo esconder su emoción ante la posibilidad de ganar su primer bicampeonato en México.
Estoy ilusionado desde que terminó el partido, queremos hacer historia en este club, descansaremos para buscar ganar la final. Muy felices de estar en la final, ahora viene lo más importante porque hay que jugarlo para ganarla. Esperemos que se cumpla, que final eliminamos a Monterrey salimos campeones, esperemos se cumpla.Antonio Mohamed
Pese al pase a la final, el técnico no ocultó su malestar contra el arbitraje por sus señalamientos el pasado fin de semana.
Para que se acerque hay que darle un empujón, ¿cómo van a marcar penal si es falta del ofensivo? Eso pesa en la parte psicológica en partido, después a puro centro nos hicieron sufrir, pero no era mi falta, pero son decisiones de los árbitros, espero que no haya sido porque Monterrey mandó una carta el miércoles después del partido, espero que no haya sido por eso. Hablo del arbitraje aún ganando, de una jugada que non era penal. Luego ellos encontraron un gol de rebote, se sufre, pero ahora se disfruta más.Antonio Mohamed
Cerró hablando del posible retorno de Alexis Vega para la final. Concluyó que su potencial se base en el trabajo en el equipo, no en las presentaciones individuales.
Alexis veremos no lo vamos a exponer a una lesión más grande, si está, estará en la vuelta. Pero esperaremos la evolución que tenga. Sabiendo que no solamente dependemos de los 11 que juegan, los demás siempre respaldan. La otra vez apareció Robert, luego el Pollo (Briseño), luego Barbosa. Pero es la unión la que nos tiene así, somos una familia y sería hermosos coronar el año con un título.Antonio Mohamed
GERARDO CARDENAS
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.