Antonio Mohamed apunta al bicampeonato con Toluca

Luego de eliminar a los Rayados de Monterrey, el Toluca buscará defender su corona de la Liga MX ante los Tigres de Guido Pizarro. El técnico, Antonio Mohamed no pudo esconder su emoción ante la posibilidad de ganar su primer bicampeonato en México.

"¿CÓMO VA A COBRAR PENAL?" 😳🔥 Antonio 'Turco' Mohamed, muy molesto con el arbitraje. Mientras tanto, Domènec Torrent hizo autocrítica. Las palabras de los técnicos tras el Toluca vs. Rayados. #PuntoFinal pic.twitter.com/Xhk67Wzyqa — FOX Deportes (@FOXDeportes) December 7, 2025

Estoy ilusionado desde que terminó el partido, queremos hacer historia en este club, descansaremos para buscar ganar la final. Muy felices de estar en la final, ahora viene lo más importante porque hay que jugarlo para ganarla. Esperemos que se cumpla, que final eliminamos a Monterrey salimos campeones, esperemos se cumpla. Antonio Mohamed

Toluca v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Pese al pase a la final, el técnico no ocultó su malestar contra el arbitraje por sus señalamientos el pasado fin de semana.

Para que se acerque hay que darle un empujón, ¿cómo van a marcar penal si es falta del ofensivo? Eso pesa en la parte psicológica en partido, después a puro centro nos hicieron sufrir, pero no era mi falta, pero son decisiones de los árbitros, espero que no haya sido porque Monterrey mandó una carta el miércoles después del partido, espero que no haya sido por eso. Hablo del arbitraje aún ganando, de una jugada que non era penal. Luego ellos encontraron un gol de rebote, se sufre, pero ahora se disfruta más. Antonio Mohamed

Cerró hablando del posible retorno de Alexis Vega para la final. Concluyó que su potencial se base en el trabajo en el equipo, no en las presentaciones individuales.