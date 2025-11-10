Antonio Mohamed celebra título de goleo de Armando González

Armando González se ha llevado su primer título de goleo de la Liga MX este fin de semana. El delantero de Chivas con 12 tantos comparte dicha distinción con la estrella del Toluca, Paulinho y con el fichaje revelación del torneo, Joao Pedro del Atlético de San Luis.

Siendo el caso, 'La Hormiga' se ha llevado el reconocimiento de propios y extraños. Uno de ellos es Antonio Mohamed, técnico del Toluca. El estratega afirmó que es una buena noticia para el fútbol nacional que un jugador mexicano como Armando pueda competir a tal nivel.

¡EL TURCO CELEBRA LIDERATO DE GOLEO DE LA HORMIGA GONZÁLEZ! ⚽️🔥#CentralFOX | Antonio Mohamed habló sobre el título de goleo compartido entre Paulinho, João Pedro y Armando González.



Se mostró feliz por la Hormiga: 'Qué bueno que aparece un mexicano'.https://t.co/9R5vZxdGFW — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 9, 2025

Esto es una consecuencia del trabajo de equipo. Paulinho pensó primero en su salud, no es una desesperación. Qué bueno que hay un mexicano, es una buena noticia, los números hablan por él. Todo queda corto respecto a lo que se pueda decir. Antonio Mohamed

Toluca v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Sobre el triunfo de su equipo ante el América que les ha valido el liderato de la Liga MX, el técnico añadió:

Me tratan como si estuviera toda la vida acá. Ganarle al América enaltece, es el más grande, tiene calidad. Ellos van a aprender, nosotros también. Creemos que nos podemos volver a cruzar, hoy fue para nosotros, pero tienen grandes jugadores y no nos podemos relajar. Tienen individualidades, se pueden recuperar. Un agradecimiento a todos, y a seguir soñando con el bicampeonato. Antonio Mohamed

El 'Turco' entiende que su equipo tuvo un 2025 de ensueño. La meta es cerrar el mismo con el bicampeonato de la Liga MX en el mes de diciembre.

Tenemos claro que hicimos dos torneos de 37 puntos. Lo más importante de todo es que me siento identificado con la forma de jugar del equipo; para mí eso es una satisfacción enorme. Me parece que hay cinco o seis equipos candidatos al título, no hay rival a vencer. Antonio Mohamed

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX