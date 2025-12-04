Antonio Mohamed se declara conforme pese a la derrota de Toluca en Monterrey

Toluca no pudo evitar la derrota en contra de Monterrey en la ida de la semifinal de la Liga MX. A pesar de ello, el técnico del campeón de México, Antonio Mohamed considera que irse de tierras regias con sólo un gol de desventaja, es un buen resultado.

🔥 “Lo de ‘Mochis’ fue enorme; malo para nosotros, bueno para él. Lo conozco de hace muchos años” 🔥



El 'Turco' Mohamed reconoció la gran actuación del portero rayado tras la Semifinal de Ida, destacando su calidad y la seguridad que le dio al equipo en el 'Gigante de Acero',… pic.twitter.com/kqu9WXqPCc — ABC Deportes MX (@abc_deportes_mx) December 4, 2025

Son partidos, a veces en los momentos de los partidos piden diferentes cosas. Entonces, la sensación que tenemos nosotros, que nos vamos con esas sensaciones, es muy buena, sabiendo que tenemos que jugar en nuestra cancha y bueno, lo que nos queda es ganar, ¿no? Se lo dije a los jugadores recién, si me decían cuando empezaba el torneo que teníamos que cerrar en casa ganando uno a cero para llegar a la final, lo compraba a cualquier precio. Así que, bienvenido, está comprado ya. Así que, veremos el partido en casa y trataremos de hacer la tarea nosotros. Antonio Mohamed

Monterrey v Toluca - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El Turco Mohamed señaló que el regreso de Alexis Vega para el duelo del sábado por ahora no es un hecho.

No sabemos todavía. Vamos a esperar estos días. Tenemos tres días más para ver la evolución de Alexis. Así que, bueno, si está disponible, seguramente unos minutos lo podemos utilizar. Así que el análisis de los resultados para mí siempre son justos. El que hace los goles gana. Pero bueno, hay un trámite del partido y nosotros nos sentimos cómodos, muy cómodos en el segundo tiempo y fuimos muy superiores al rival, pero bueno, no lo pudimos cristalizar. Antonio Mohamed

Por último, el técnico destacó la labor de Luis Cárdenas, meta de Rayados a quien debutó en su tiempo como entrenador regio.

Está para eso, así que a Mochis le tengo un aprecio enorme. Lo conozco hace muchos años y, bueno, qué bueno que tuvo una actuación así. Mal para nosotros, bueno para él. Así que, pero bueno, quedan 90 minutos más. Así que, esperemos nosotros hacer un partido como en el segundo tiempo en donde tengamos la sensación de sentirnos cómodos en el partido. Y mayormente lo que fue los últimos 25 partidos en casa lo hemos jugado como nos sentimos cómodos. Y, bueno, esperemos que el sábado no sea la excepción. Antonio Mohamed

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX