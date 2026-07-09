Arbeloa apunta al banco del Real Madrid para reforzar la plantilla del Fulham

El Fulham ya trabaja en la conformación de su plantel para la próxima temporada 2026/27 y el nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa, tendría claro dónde buscar algunos refuerzos.

Según trascendió, el ex técnico merengue puso el foco en el Real Madrid y sigue de cerca la situación de dos de las grandes jóvenes promesas del club: Franco Mastantuono y Gonzalo.

🚨 José Mourinho will have 11 first-team players at the beginning of pre-season:



Lunin, Trent, Carreras, Huijsen, Asensio, Camavinga, Gonzalo, and Mastantuono, and injured Militao, Rodrygo, and Mendy. @diarioas pic.twitter.com/aPLYG9Q7L9 — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 9, 2026

Ambos futbolistas aparecen entre los jugadores con posibilidades de salir en este mercado para sumar minutos en otros clubes, aunque su futuro todavía está lejos de definirse. Antes de tomar cualquier decisión, serán evaluados durante la pretemporada con el Madrid, una instancia que será determinante para conocer cuál será su lugar en el proyecto deportivo de José Mourinho.

Mastantuono, la joya seguida desde Inglaterra

El mediocampista argentino contaba con varias propuestas para salir cedido y ganar experiencia en la élite europea, con clubes como el Tottenham, la Juventus, el Real Betis y el Villarreal siguiendo de cerca su evolución.

Ahora, el Fulham aparece como un nuevo interesado. Arbeloa conoce bien el potencial del juvenil de 18 años y considera que podría adaptarse al fútbol inglés. Aún así, cualquier negociación quedará en pausa hasta que finalice la pretemporada, ya que el nuevo cuerpo técnico quiere observarlo antes de tomar una decisión definitiva.

Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

En esa misma línea, Gonzalo, el delantero de 22 años, es uno de los nombres que más interés despierta en el mercado. Diversos equipos de LaLiga ya consultaron por su situación, mientras que ahora también se suma el Fulham como posible destino.

De igual manera, el interés del entrenador español no se limitaría únicamente a los jugadores que integran la dinámica del primer equipo. La BBC señala que Arbeloa podría intentar incorporar a varios futbolistas de la cantera madridista, especialmente a aquellos que dirigió durante su etapa en las categorías inferiores y que hicieron su debut bajo su conducción.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES