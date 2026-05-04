Arbeloa responde a la polémica con Mbappé: “No dudo del compromiso de mis jugadores”

El entorno del Real Madrid está encendido y no es para menos después de una temporada 2025-26 para el olvido en donde se irán en blanco, eliminados de todas las competiciones y con el FC Barcelona a un punto en 'El Clásico' de proclamarse campeón de LaLiga.

Por lo que la dirigencia y la afición no está para tolerar situaciones extra cancha como la que se está suscitando con Kylián Mbappé.

El francés puede ser el máximo goleador de la campaña en Champions League y el Pichichi en el fútbol español, pero eso no es suficiente para tener calmados a los aficionados si no se cosechan títulos colectivos.

DISFRUTANDO EN ITALIA 🥰



Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron captados disfrutando en un yate en Italia 🇮🇹



El delantero francés está lesionado y no está entrenando con el Real Madrid. pic.twitter.com/ICMfXGTtxK — La Octava Sports (@laoctavasports) May 3, 2026

Más aún cuando el curso aún no ha terminado y aprovechando su lesión, el galo se ha ido unos días de vacaciones a Italia, con lo que se ha puesto en duda su compromiso con el equipo entre los aficionados y la prensa.

Arbeloa habló sobre la polémica de Mbappé

🚨 Preguntan a Arbeloa por las escapadas de Mbappé mientras su equipo juega los últimos partidos de la temporada



❗️ "Cada jugador en su tiempo libre hace lo que considera oportuno y ahí no puedo entrar"

👀 "No existe un jugador más grande que el Real Madrid, y creo que todos… pic.twitter.com/KTIkKKhyUV — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 3, 2026

Sobre esta situación el entrenador Álvaro Arbeloa fue cuestionado en la conferencia de prensa tras el triunfo 0-2 frente al Espanyol.

“Toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid, que son quienes controlan cuándo se debe ir a Valdebebas y cuándo no”, indicó.

“A partir de ahí, cada uno hace lo que considera oportuno en su tiempo libre; yo ahí no puedo entrar”, agregó.

“No dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores, creo que todos saben lo importante que son estos partidos para nosotros. Como que entienden lo que representan, dónde están y lo importante que es. Y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar en el Real Madrid” Álvaro Arbeloa.

Arbeloa destacó el desempeño de Vini | Europa Press Sports/GettyImages

Además, el técnico español aprovechó para destacar el rendimiento de Vinícius Júnior.

“Es un líder nato, un compañero al que todos quieren, una gran persona... Estoy muy orgulloso de tenerle como jugador”, mencionó sobre el brasileño.

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