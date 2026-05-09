Arbeloa, tajante sobre la pelea entre Tchouaméni y Valverde: "No voy a quemar a los jugadores en una hoguera"

En una semana convulsionada en el Real Madrid, se esperaba con ansias la palabra de Álvaro Arbeloa en rueda de prensa: la pelea entre Aurelien Tchouaméni y Federico Valverde dio la vuelta al mundo y abrió un grifo de un sinfín de especulaciones sobre lo acontecido.

En la previa del partido contra el FC Barcelona, el entrenador se refirió a lo sucedido: "Tengo que decir dos cosas. Primero, que estoy muy orgulloso de la contundencia, rapidez y transparencia con la que han actuado el club. Y dos, que los jugadores han expresado su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón. No voy a quemar a los jugadores en una hoguera pública. No se lo merecen, ninguno de los dos".

"No lo merecen por lo que han hecho por este club tantos años y por lo que me han demostrado estos cuatro meses. Por su esfuerzo, su compromiso y su amor por esta camiseta, estos cuatro meses yo no lo voy a olvidar. Fede Valverde y Tchouaméni representan muy bien lo que es el Real Madrid y merecen que pasemos página. Y estoy muy orgulloso de ellos. Valverde acabó con una brecha por mala suerte, no por lo que ocurrió”, agregó.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-TRAINING | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Sobre los múltiples rumores, disparó: “No voy a permitir que se aproveche todo esto para poner en duda la profesionalidad de mis jugadores, se están diciendo muchas mentiras. Es mentira que una sola vez me hayan faltado el respeto, es absolutamente mentira, como lo es que no jueguen porque tienen problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que es un jugador del Real Madrid. Es totalmente falso"

"Yo soy el responsable de que la temporada no esté a la altura de lo que esperan los aficionados, pero llevo aquí cuatro meses y estoy muy orgulloso de mis jugadores y muy agradecido por cómo me han recibido en una situación que no era nada fácil. A veces, la frustración y la rabia puede llevar a situaciones que no queremos, pero hay que usar esa frustración y esa rabia para afrontar el partido de mañana", analizó sobre su paso como entrenador del Merengue, que parecería estar cerca de llegar a su fin.